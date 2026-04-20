Från en match i fotboll. Svenska spelare kramar varandra efter ett mål.

Svenska laget firar målet mot Serbien. Foto: Jessica Gow/TT

Viktig seger för Sverige

Det är kval till VM
i fotboll för damer.
Sverige vann mot
Serbien i lördags.

Sverige vann med 1–0.
Stina Blackstenius
gjorde målet.

Sverige har en bra chans
att komma till VM.
Det är två matcher
kvar i kvalet.
Matcherna är i juni.

Den 5 juni spelar
Sverige mot Danmark.

Den 9 juni spelar
Sverige mot Italien.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Kvalet till VM

  • Nästa år är det VM
    i fotboll för damer.
    VM är i Brasilien.
  • Nu är det kval till VM.
    Sverige spelar i
    en grupp med Italien,
    Serbien och Danmark.
  • Alla lag ska möta
    varandra två gånger.
    Vinnaren i gruppen
    går direkt till VM.
  • Tvåan och trean har också
    chansen att gå till VM.
    Men då måste de vinna
    några matcher till i höst.
  • Så här ser det ut
    i gruppen just nu:
    Danmark har 8 poäng
    Sverige har 7 poäng
    Italien har 5 poäng
    Serbien har 1 poäng
Sveriges damlandslag i fotboll står uppställda inför en match. Fem kvinnor sitter på huk. Sex kvinnor står bakom. Sveriges lag. Foto: Jessica Gow/TT

20 april 2026

2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    20 april, 2026 kl. 09:46

    🥰

  2. Nora skriver:
    20 april, 2026 kl. 12:17

    Heja sverige🥰

