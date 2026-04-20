Viktig seger för Sverige

Det är kval till VM

i fotboll för damer.

Sverige vann mot

Serbien i lördags.

Sverige vann med 1–0.

Stina Blackstenius

gjorde målet.

Sverige har en bra chans

att komma till VM.

Det är två matcher

kvar i kvalet.

Matcherna är i juni.

Den 5 juni spelar

Sverige mot Danmark.

Den 9 juni spelar

Sverige mot Italien.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR