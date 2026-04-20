Sport
Svenska laget firar målet mot Serbien. Foto: Jessica Gow/TT
Viktig seger för Sverige
Det är kval till VM
i fotboll för damer.
Sverige vann mot
Serbien i lördags.
Sverige vann med 1–0.
Stina Blackstenius
gjorde målet.
Sverige har en bra chans
att komma till VM.
Det är två matcher
kvar i kvalet.
Matcherna är i juni.
Den 5 juni spelar
Sverige mot Danmark.
Den 9 juni spelar
Sverige mot Italien.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Kvalet till VM
- Nästa år är det VM
i fotboll för damer.
VM är i Brasilien.
- Nu är det kval till VM.
Sverige spelar i
en grupp med Italien,
Serbien och Danmark.
- Alla lag ska möta
varandra två gånger.
Vinnaren i gruppen
går direkt till VM.
- Tvåan och trean har också
chansen att gå till VM.
Men då måste de vinna
några matcher till i höst.
- Så här ser det ut
i gruppen just nu:
Danmark har 8 poäng
Sverige har 7 poäng
Italien har 5 poäng
Serbien har 1 poäng
Sveriges lag. Foto: Jessica Gow/TT
20 april 2026
🥰
Heja sverige🥰