Spännande slut på allsvenskan

På söndag den 9 november

slutar årets allsvenska

i fotboll för herrar.

Det är den högsta serien i Sverige.

Det är redan klart

att Mjällby från Blekinge

vinner guld.

Det är också klart

att Värnamo blir sist.

Men det är fortfarande

spännande i botten

av allsvenskan.

Tre lag kämpar om

att få vara kvar

i serien nästa år.

Det är Norrköping,

Degerfors och Öster.

Ett av lagen kommer

att få lämna allsvenskan.

Ett kommer att få spela

kval för att få stanna.

Och ett lag kommer

att klara sig.

Just nu ser det

bäst ut för Norrköping.

De har flest poäng.

Men de har förlorat

sina senaste matcher.

Och de möter IFK Göteborg

på söndag.

Det är ett bra lag.

Degerfors spelar

mot Brommapojkarna

på söndag.

Öster spelar

mot Djurgården.

Lagen som måste lämna

allsvenskan kommer att få spela

i superettan nästa år.

Det är serien

under allsvenskan.

Där ska även Värnamo spela.

Sedan tidigare

är det klart att Västerås

och Kalmar blir nya lag

i allsvenskan nästa år.

Och Örgryte från Göteborg

ska spela kval om

en plats i allsvenskan.

8 SIDOR