Norrköping är ett av lagen som kan få lämna allsvenskan på söndag. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Spännande slut på allsvenskan
På söndag den 9 november
slutar årets allsvenska
i fotboll för herrar.
Det är den högsta serien i Sverige.
Det är redan klart
att Mjällby från Blekinge
vinner guld.
Det är också klart
att Värnamo blir sist.
Men det är fortfarande
spännande i botten
av allsvenskan.
Tre lag kämpar om
att få vara kvar
i serien nästa år.
Det är Norrköping,
Degerfors och Öster.
Ett av lagen kommer
att få lämna allsvenskan.
Ett kommer att få spela
kval för att få stanna.
Och ett lag kommer
att klara sig.
Just nu ser det
bäst ut för Norrköping.
De har flest poäng.
Men de har förlorat
sina senaste matcher.
Och de möter IFK Göteborg
på söndag.
Det är ett bra lag.
Degerfors spelar
mot Brommapojkarna
på söndag.
Öster spelar
mot Djurgården.
Lagen som måste lämna
allsvenskan kommer att få spela
i superettan nästa år.
Det är serien
under allsvenskan.
Där ska även Värnamo spela.
Sedan tidigare
är det klart att Västerås
och Kalmar blir nya lag
i allsvenskan nästa år.
Och Örgryte från Göteborg
ska spela kval om
en plats i allsvenskan.
7 november 2025
MJÄLLBY AIF är Sveriges bästa lag i Fotbollsallsvenskan just nu!
GRATTIS!!!!!!!!😀😀😀😀😀