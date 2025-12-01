Sport
Örgrytes Nicklas Bärkroth firar att laget är klart för allsvenskan.
Några från Norrköpings publik slängde in fyrverkerier på planen.
Norrköpings spelare. Foton: Stefan Jerrevång/TT
Örgryte klart för allsvenskan
IFK Norrköping
och Örgryte från Göteborg
har tävlat om en plats
i herrarnas allsvenskan.
De har spelat två matcher.
Örgryte vann med totalt 3–0.
Örgryte tar därför
Norrköpings plats
i allsvenskan nästa år.
Det är första gången Örgryte
är i allsvenskan sedan år 2009.
Norrköping ska spela
i superettan nästa år
Det är serien
under allsvenskan.
Det är första gången
i superettan för Norrköping
sedan år 2010.
8 SIDOR
1 december 2025