    Örgrytes Nicklas Bärkroth firar att laget är klart för allsvenskan.

    Några från Norrköpings publik slängde in fyrverkerier på planen.

    Norrköpings spelare. Foton: Stefan Jerrevång/TT

Örgryte klart för allsvenskan

IFK Norrköping
och Örgryte från Göteborg
har tävlat om en plats
i herrarnas allsvenskan.

De har spelat två matcher.
Örgryte vann med totalt 3–0.
Örgryte tar därför
Norrköpings plats
i allsvenskan nästa år.

Det är första gången Örgryte
är i allsvenskan sedan år 2009.

Norrköping ska spela
i superettan nästa år
Det är serien
under allsvenskan.
Det är första gången
i superettan för Norrköping
sedan år 2010.

8 SIDOR

1 december 2025

