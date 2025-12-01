Örgryte klart för allsvenskan

IFK Norrköping

och Örgryte från Göteborg

har tävlat om en plats

i herrarnas allsvenskan.

De har spelat två matcher.

Örgryte vann med totalt 3–0.

Örgryte tar därför

Norrköpings plats

i allsvenskan nästa år.

Det är första gången Örgryte

är i allsvenskan sedan år 2009.

Norrköping ska spela

i superettan nästa år

Det är serien

under allsvenskan.

Det är första gången

i superettan för Norrköping

sedan år 2010.

