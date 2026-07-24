Bianca Salming tävlar i SM

Fredag den 24 juli

börjar SM i friidrott.

Tävlingarna fortsätter

under helgen.

Bianca Salming är en

av idrottarna som tävlar.

Mångkamp är hennes sport.

Hon tävlar i

höjdhopp

kula

längdhopp

spjut

100 meter häck

200 meter löpning

800 meter löpning.

Om hon får ett bra resultat

kan hon få tävla

i EM i friidrott.

EM är i England i augusti.

Stavhopparen Armand Duplantis

är inte med i SM.

Han har fått en skada och vilar.

Han ska vara frisk till EM.

I SM tävlar Armand Duplantis syster

Johanna Duplantis.

Hon hoppar också stavhopp.

Du kan se tävlingarna i SM

på SVT Play.

Sändningen börjar klockan

17 på fredagen

15.45 på lördagen

12.30 på söndagen.

8 SIDOR/TT