Sport

  • VM innendørs i Glasgow 2024

    Bianca Salming tävlar i mångkamp. Häck är en av grenarna. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

  • WEB_SPORT

    Vanessa Kamga tävlar i att kasta diskus. Foto: Anders Wiklund/TT

  • WEB_SPORT

    Andreas Almgren springer. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bianca Salming tävlar i SM

Fredag den 24 juli
börjar SM i friidrott.
Tävlingarna fortsätter
under helgen.

Bianca Salming är en
av idrottarna som tävlar.
Mångkamp är hennes sport.

Hon tävlar i

  • höjdhopp
  • kula
  • längdhopp
  • spjut
  • 100 meter häck
  • 200 meter löpning
  • 800 meter löpning.

Om hon får ett bra resultat
kan hon få tävla
i EM i friidrott.
EM är i England i augusti.

Stavhopparen Armand Duplantis
är inte med i SM.
Han har fått en skada och vilar.
Han ska vara frisk till EM.

I SM tävlar Armand Duplantis syster
Johanna Duplantis.
Hon hoppar också stavhopp.

Du kan se tävlingarna i SM
på SVT Play.
Sändningen börjar klockan

  • 17 på fredagen
  • 15.45 på lördagen
  • 12.30 på söndagen.

8 SIDOR/TT

De tävlar i SM

Flera andra svenska idrottare
är redan klara för EM.
Nu kan du se dem tävla i SM.

Det är bland andra

  • Andreas Almgren
    som springer tio tusen meter
  • Andreas Kramer
    som springer 800 meter
  • Daniel Ståhl
    som kastar diskus
  • Maja Åskag
    som hoppar tresteg och längdhopp
  • Vanessa Kamga
    som kastar diskus
  • Julia Henriksson
    som springer 100 och 200 meter.
Daniel Ståhl är precis på väg att kasta sin diskus. Daniel Ståhl. Foto: AP/TT

24 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar