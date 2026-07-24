Sport
Bianca Salming tävlar i mångkamp. Häck är en av grenarna. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Vanessa Kamga tävlar i att kasta diskus. Foto: Anders Wiklund/TT
Andreas Almgren springer. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Bianca Salming tävlar i SM
Fredag den 24 juli
börjar SM i friidrott.
Tävlingarna fortsätter
under helgen.
Bianca Salming är en
av idrottarna som tävlar.
Mångkamp är hennes sport.
Hon tävlar i
- höjdhopp
- kula
- längdhopp
- spjut
- 100 meter häck
- 200 meter löpning
- 800 meter löpning.
Om hon får ett bra resultat
kan hon få tävla
i EM i friidrott.
EM är i England i augusti.
Stavhopparen Armand Duplantis
är inte med i SM.
Han har fått en skada och vilar.
Han ska vara frisk till EM.
I SM tävlar Armand Duplantis syster
Johanna Duplantis.
Hon hoppar också stavhopp.
Du kan se tävlingarna i SM
på SVT Play.
Sändningen börjar klockan
- 17 på fredagen
- 15.45 på lördagen
- 12.30 på söndagen.
8 SIDOR/TT
De tävlar i SM
Flera andra svenska idrottare
är redan klara för EM.
Nu kan du se dem tävla i SM.
Det är bland andra
- Andreas Almgren
som springer tio tusen meter
- Andreas Kramer
som springer 800 meter
- Daniel Ståhl
som kastar diskus
- Maja Åskag
som hoppar tresteg och längdhopp
- Vanessa Kamga
som kastar diskus
- Julia Henriksson
som springer 100 och 200 meter.
24 juli 2026