Systrarna tävlar i EM

Systrarna Vanessa

och Patricia Kamga

är båda bra på friidrott.

Nu tävlar de

i EM i friidrott.

Vanessa Kamga är 27 år.

Hon har det svenska rekordet

i diskus för damer.

Patricia Kamga är 20 år

och kastar slägga.

Nyligen kastade hon ett av

de bästa kasten med slägga

någonsin i Sverige.

Tidigare har Patricia Kamga

varit på stora tävlingar

och hejat på sin storasyster.

Nu är båda med i det

svenska laget i EM.

Systrarna är två

av 65 idrottare i laget.

Aldrig tidigare har Sverige

haft ett så stort lag i EM.

Ledaren Kajsa Bergqvist

hoppas att Sverige vinner

fler än sex medaljer.

Då blir det rekord.

Vanessa Kamga vill vinna

medalj i EM.

– Jag vill göra något

jag aldrig tidigare har gjort.

Det säger hon

till tidningen DI Weekend.

Onsdagen den 12 augusti

var det kval i diskus för damer.

Vanessa Kamga kastade bra.

Hon får hon tävla i finalen

den 14 augusti.

Patricia Kamga får inte tävla

i finalen i slägga.

Hon kastade inte

långt i kvalet.

Tävlingarna är

i staden Birmingham

i Storbritannien

till den 16 augusti.

Du kan se tävlingarna

i SVT och i SVT Play.

Vanessa Kamga pratar i radio

den 12 augusti.

Hon pratar i programmet Sommar i P1.

Det finns att lyssna på när du vill.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR