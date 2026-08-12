Sport

  • SM-veckan 2026, Karlstad, Dag 6, Friidrott

    Vanessa Kamga gratulerar systern Patricia Kamga när hon kastat långt. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

  • Hungary Athletics Worlds

    Vanessa Kamga kastar diskus. Foto: AP/TT

  • Friidrott, Folksam Grand Prix, Karlstad

    Patricia Kanga kastar slägga. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Systrarna tävlar i EM

Systrarna Vanessa
och Patricia Kamga
är båda bra på friidrott.
Nu tävlar de
i EM i friidrott.

Vanessa Kamga är 27 år.
Hon har det svenska rekordet
i diskus för damer.

Patricia Kamga är 20 år
och kastar slägga.
Nyligen kastade hon ett av
de bästa kasten med slägga
någonsin i Sverige.

Tidigare har Patricia Kamga
varit på stora tävlingar
och hejat på sin storasyster.

Nu är båda med i det
svenska laget i EM.

Systrarna är två
av 65 idrottare i laget.
Aldrig tidigare har Sverige
haft ett så stort lag i EM.

Ledaren Kajsa Bergqvist
hoppas att Sverige vinner
fler än sex medaljer.
Då blir det rekord.

Vanessa Kamga vill vinna
medalj i EM.

– Jag vill göra något
jag aldrig tidigare har gjort.

Det säger hon
till tidningen DI Weekend.

Onsdagen den 12 augusti
var det kval i diskus för damer.
Vanessa Kamga kastade bra.
Hon får hon tävla i finalen
den 14 augusti.

Patricia Kamga får inte tävla
i finalen i slägga.
Hon kastade inte
långt i kvalet.

Tävlingarna är
i staden Birmingham
i Storbritannien
till den 16 augusti.

Du kan se tävlingarna
i SVT och i SVT Play.

Vanessa Kamga pratar i radio
den 12 augusti.
Hon pratar i programmet Sommar i P1.
Det finns att lyssna på när du vill.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Svenskar som kan vinna medalj i EM

  • Daniel Ståhl kastar diskus.
    Han har tidigare vunnit i OS, VM och EM.
    Finalen är den 13 augusti.
  • Andreas Almgren springer 10 000 meter.
    Finalen är den 15 augusti.
  • Perseus Karlström tävlar i gång.
    Han är bäst i Europa.
    Finalen är den 15 augusti.
  • Armand Duplantis hoppar stavhopp.
    Han har hoppat högst i världen i stavhopp.
    Finalen är den 16 augusti.
  • Wictor Petersson vann brons i kula.
Han har en medalj runt halsen. Han håller i en svensk flagga. Han är glad. Wictor Petersson vann brons i kula. Foto: Jonas Ekströmer/ TT

12 augusti 2026

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