Sport
Vanessa Kamga gratulerar systern Patricia Kamga när hon kastat långt. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån
Vanessa Kamga kastar diskus. Foto: AP/TT
Patricia Kanga kastar slägga. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån
Systrarna tävlar i EM
Systrarna Vanessa
och Patricia Kamga
är båda bra på friidrott.
Nu tävlar de
i EM i friidrott.
Vanessa Kamga är 27 år.
Hon har det svenska rekordet
i diskus för damer.
Patricia Kamga är 20 år
och kastar slägga.
Nyligen kastade hon ett av
de bästa kasten med slägga
någonsin i Sverige.
Tidigare har Patricia Kamga
varit på stora tävlingar
och hejat på sin storasyster.
Nu är båda med i det
svenska laget i EM.
Systrarna är två
av 65 idrottare i laget.
Aldrig tidigare har Sverige
haft ett så stort lag i EM.
Ledaren Kajsa Bergqvist
hoppas att Sverige vinner
fler än sex medaljer.
Då blir det rekord.
Vanessa Kamga vill vinna
medalj i EM.
– Jag vill göra något
jag aldrig tidigare har gjort.
Det säger hon
till tidningen DI Weekend.
Onsdagen den 12 augusti
var det kval i diskus för damer.
Vanessa Kamga kastade bra.
Hon får hon tävla i finalen
den 14 augusti.
Patricia Kamga får inte tävla
i finalen i slägga.
Hon kastade inte
långt i kvalet.
Tävlingarna är
i staden Birmingham
i Storbritannien
till den 16 augusti.
Du kan se tävlingarna
i SVT och i SVT Play.
Vanessa Kamga pratar i radio
den 12 augusti.
Hon pratar i programmet Sommar i P1.
Det finns att lyssna på när du vill.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Svenskar som kan vinna medalj i EM
- Daniel Ståhl kastar diskus.
Han har tidigare vunnit i OS, VM och EM.
Finalen är den 13 augusti.
- Andreas Almgren springer 10 000 meter.
Finalen är den 15 augusti.
- Perseus Karlström tävlar i gång.
Han är bäst i Europa.
Finalen är den 15 augusti.
- Armand Duplantis hoppar stavhopp.
Han har hoppat högst i världen i stavhopp.
Finalen är den 16 augusti.
- Wictor Petersson vann brons i kula.
12 augusti 2026