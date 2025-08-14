Attacker mot hus

I Linköping hände

en attack med eld

under natten till torsdagen.

Attacken var vid ett hus

med flera lägenheter.

Poliserna är säkra på

att någon har startat elden

med flit.

Branden gjorde skador vid trapporna.

Ingen person blev skadad.

Poliserna har tagit fast två män

som är ungefär 18 år.

De är misstänkta

för attacken med eld.

I Södertälje exploderade det

vid ett hus i området Glasberga.

Människor har berättat för poliserna

att de såg en person

som la något utanför huset.

Sedan smällde det.

Det var en stor smäll.

Huset blev inte svårt skadat.

Ingen person blev skadad.

