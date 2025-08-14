Sverige
Poliserna sätter upp band när de jobbar p åen plats där det hänt ett brott. Foto: Johan Nilsson/TT
Attacker mot hus
I Linköping hände
en attack med eld
under natten till torsdagen.
Attacken var vid ett hus
med flera lägenheter.
Poliserna är säkra på
att någon har startat elden
med flit.
Branden gjorde skador vid trapporna.
Ingen person blev skadad.
Poliserna har tagit fast två män
som är ungefär 18 år.
De är misstänkta
för attacken med eld.
I Södertälje exploderade det
vid ett hus i området Glasberga.
Människor har berättat för poliserna
att de såg en person
som la något utanför huset.
Sedan smällde det.
Det var en stor smäll.
Huset blev inte svårt skadat.
Ingen person blev skadad.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2025
Snart är hela Sverige förstörd.