Sverige
Poliserna jobbar efter att en bomb exploderat vid ett hus i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Explosioner vid hus
Natten mot måndag
var det en explosion
vid ett hus i Falkenberg.
Poliserna tror
att en bomb exploderade.
Dörren till huset blev förstörd.
Flera människor var i huset
när explosionen hände.
Men ingen blev skadad.
Poliserna har inte
tagit fast någon
för sprängningen.
Natten till söndag
var det en annan explosion i Malmö.
Det exploderade
vid ett hus med lägenheter.
Ingen människa blev skadad.
Lagarna har blivit ändrade
de senaste åren.
Det ska göra det svårare
att hitta sprängämnen.
Poliserna säger att de
stoppar fler sprängningar nu.
Men det är svårt
att stoppa alla sprängningar.
Det är bara tur
att inte fler människor
har blivit skadade i en explosion,
säger poliserna.
Många explosioner
är mycket kraftiga.
– En sprängning vid en port
påverkar alla
som bor där
och hela området.
Det säger Alexander Wallenius
som undersöker sprängningar.
8 SIDOR/TT
20 april 2026
tråkigt att sånt här händer i Sverige 🤮🤮🤢🤢😡😡
Ja, jätte jättetråkigt 😔😣🤯