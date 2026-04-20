Explosioner vid hus

Natten mot måndag

var det en explosion

vid ett hus i Falkenberg.

Poliserna tror

att en bomb exploderade.

Dörren till huset blev förstörd.

Flera människor var i huset

när explosionen hände.

Men ingen blev skadad.

Poliserna har inte

tagit fast någon

för sprängningen.

Natten till söndag

var det en annan explosion i Malmö.

Det exploderade

vid ett hus med lägenheter.

Ingen människa blev skadad.

Lagarna har blivit ändrade

de senaste åren.

Det ska göra det svårare

att hitta sprängämnen.

Poliserna säger att de

stoppar fler sprängningar nu.

Men det är svårt

att stoppa alla sprängningar.

Det är bara tur

att inte fler människor

har blivit skadade i en explosion,

säger poliserna.

Många explosioner

är mycket kraftiga.

– En sprängning vid en port

påverkar alla

som bor där

och hela området.

Det säger Alexander Wallenius

som undersöker sprängningar.

8 SIDOR/TT