Brandkår räddade inte kvinna

En kvinna blev inte

räddad av brandkåren

när det brann i hennes hem.

Kvinnan dog.

Det hände på Öland i juni.

Kvinnan var nyligen opererad.

Hon kunde inte ta sig

upp ur sin säng.

Hon kunde inte gå.

Hon larmade 112

om att det brann.

Men när brandkåren kom till huset

trodde de inte att någon levande

var kvar inne i huset.

Det brann så mycket.

De räddade inte kvinnan

trots att hon samtidigt

pratade i telefon med 112.

Kvinnan pratade med 112

i tjugo minuter

medan brandkåren stod

utanför hennes hus.

Hon berättade hur branden

kom närmare hennes säng

innan hon dog.

Ledaren för brandmännen

som var på platsen tänkte fel.

Det säger räddningschefen

Rutger Ekbrand.

– De såg att det brann

för fullt i huset.

De tänkte att det är omöjligt

att någon kan leva där inne,

säger han.

Nu har en undersökning

om händelsen flera förslag

för att sådant här

inte ska hända igen.

Bland annat ska det

bli ändringar i utbildningen

för ledare för brandmän.

8 SIDOR/TT