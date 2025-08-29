Sverige
Brandkåren räddade inte en kvinna trots att hon ringde 112. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Brandkår räddade inte kvinna
En kvinna blev inte
räddad av brandkåren
när det brann i hennes hem.
Kvinnan dog.
Det hände på Öland i juni.
Kvinnan var nyligen opererad.
Hon kunde inte ta sig
upp ur sin säng.
Hon kunde inte gå.
Hon larmade 112
om att det brann.
Men när brandkåren kom till huset
trodde de inte att någon levande
var kvar inne i huset.
Det brann så mycket.
De räddade inte kvinnan
trots att hon samtidigt
pratade i telefon med 112.
Kvinnan pratade med 112
i tjugo minuter
medan brandkåren stod
utanför hennes hus.
Hon berättade hur branden
kom närmare hennes säng
innan hon dog.
Ledaren för brandmännen
som var på platsen tänkte fel.
Det säger räddningschefen
Rutger Ekbrand.
– De såg att det brann
för fullt i huset.
De tänkte att det är omöjligt
att någon kan leva där inne,
säger han.
Nu har en undersökning
om händelsen flera förslag
för att sådant här
inte ska hända igen.
Bland annat ska det
bli ändringar i utbildningen
för ledare för brandmän.
8 SIDOR/TT
Den där ledaren för brandkåren måste PÅRIKTIGT bete sig för att på riktigt den där stackars kvinnan pratade i samtalet fotfarande så varför stod de utanför och gjorde ingeting inte ens provade att släcka branden😠
Nej men usch stackars kvinna. Vilken skräck hon måste ha känt.
Det brast på många nivåer. Först: hur kan en kvinna, nyligen opererad, som inte kan ta sig själv ur sängen, skickas hem från sjukhuset?? Hon borde ligga på sjukhuset med vårdpersonal omkring sig.
Jag tycker svin synd om kvinnan, den dära brand kåren var jätte dålig😭😭😤😤😤😤😤😤😤😤
Fyfan
Personen som pratade med henne i telefon borde ha frågat var hennes rum var och berättat för ”räddarna” var det var. Avskeda alla. Om du är en räddare borde nyheterna stå ”räddaren dog eller skadades när han försökte rädda en person”.
exakt! det är så srgligt…uf!!!
