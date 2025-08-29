Sverige

Taket på en brandbil.

Brandkåren räddade inte en kvinna trots att hon ringde 112. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Brandkår räddade inte kvinna

En kvinna blev inte
räddad av brandkåren
när det brann i hennes hem.
Kvinnan dog.

Det hände på Öland i juni.

Kvinnan var nyligen opererad.
Hon kunde inte ta sig
upp ur sin säng.
Hon kunde inte gå.
Hon larmade 112
om att det brann.

Men när brandkåren kom till huset
trodde de inte att någon levande
var kvar inne i huset.
Det brann så mycket.

De räddade inte kvinnan
trots att hon samtidigt
pratade i telefon med 112.

Kvinnan pratade med 112
i tjugo minuter
medan brandkåren stod
utanför hennes hus.

Hon berättade hur branden
kom närmare hennes säng
innan hon dog.

Ledaren för brandmännen
som var på platsen tänkte fel.
Det säger räddningschefen
Rutger Ekbrand.

– De såg att det brann
för fullt i huset.
De tänkte att det är omöjligt
att någon kan leva där inne,
säger han.

Nu har en undersökning
om händelsen flera förslag
för att sådant här
inte ska hända igen.

Bland annat ska det
bli ändringar i utbildningen
för ledare för brandmän.

8 SIDOR/TT

29 augusti 2025

9 kommentarer
  1. mig som ingen någonsin lyssnar skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:19

    Den där ledaren för brandkåren måste PÅRIKTIGT bete sig för att på riktigt den där stackars kvinnan pratade i samtalet fotfarande så varför stod de utanför och gjorde ingeting inte ens provade att släcka branden😠

  2. V skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:22

    Nej men usch stackars kvinna. Vilken skräck hon måste ha känt.

  3. Sofia skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:29

    Det brast på många nivåer. Först: hur kan en kvinna, nyligen opererad, som inte kan ta sig själv ur sängen, skickas hem från sjukhuset?? Hon borde ligga på sjukhuset med vårdpersonal omkring sig.

  4. HELO skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 13:07

    Jag tycker svin synd om kvinnan, den dära brand kåren var jätte dålig😭😭😤😤😤😤😤😤😤😤

  5. Musti skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 13:29

    Fyfan

  6. James Kirk skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 13:51

    Personen som pratade med henne i telefon borde ha frågat var hennes rum var och berättat för ”räddarna” var det var. Avskeda alla. Om du är en räddare borde nyheterna stå ”räddaren dog eller skadades när han försökte rädda en person”.

  7. MILENA LUISA skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 15:42

    exakt! det är så srgligt…uf!!!

  8. Tove Jansson skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 15:53

    Det är bra som kunde dömda
    So bra bra bra det är som exat jag älskar döda personer det är bra

  9. PidgeyHeart skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 16:51

    : (

