En död i explosion

Det har varit sprängningar

på flera platser i Sverige.

I Stockholm dog en person

när en bil exploderade.

Det hände i fredags kväll

i området Östberga.

Många hörde den kraftiga

smällen och larmade polisen.

Poliserna hittade

en död person vid en bil.

Poliserna undersöker vad som hänt.

De har inte tagit fast

någon för brottet.

De har heller inte berättat

vem den döda personen är.

Natten till lördagen

var det en sprängning

i Södertälje.

Något exploderade vid

ett hus med lägenheter.

En dörr och flera fönster

blev förstörda.

Ingen person blev skadad.

Poliserna undersöker

om de båda sprängningarna

har något med varandra att göra.

Natten till måndagen

var det en ny explosion.

Den här gången i Örebro.

– Många ringde om att

de hört en hög smäll.

Något har exploderat

vid en port till

ett hus med lägenheter.

Ingen person är skadad.

Det säger Sophia Jiglind

som jobbar med poliserna.

