Sverige
De har varit flera sprängningar i Sverige. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
En död i explosion
Det har varit sprängningar
på flera platser i Sverige.
I Stockholm dog en person
när en bil exploderade.
Det hände i fredags kväll
i området Östberga.
Många hörde den kraftiga
smällen och larmade polisen.
Poliserna hittade
en död person vid en bil.
Poliserna undersöker vad som hänt.
De har inte tagit fast
någon för brottet.
De har heller inte berättat
vem den döda personen är.
Natten till lördagen
var det en sprängning
i Södertälje.
Något exploderade vid
ett hus med lägenheter.
En dörr och flera fönster
blev förstörda.
Ingen person blev skadad.
Poliserna undersöker
om de båda sprängningarna
har något med varandra att göra.
Natten till måndagen
var det en ny explosion.
Den här gången i Örebro.
– Många ringde om att
de hört en hög smäll.
Något har exploderat
vid en port till
ett hus med lägenheter.
Ingen person är skadad.
Det säger Sophia Jiglind
som jobbar med poliserna.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2025