Sverige
Poliserna har tagit fast två personer för sprängningen. Foto: Johan Nilsson/TT
Explosion i Eskilstuna
I fredags kväll var det
en explosion i ett hus
med lägenheter i Eskilstuna.
Det hände i området Råbergstorp.
– Poliserna tror
att det var en handgranat
som exploderade.
Det säger Patrick Johansson
från räddningstjänsten
till tidningen
Eskilstuna-Kuriren.
Explosionen var vid
trapporna i huset.
Ingen människa blev skadad,
men porten blev förstörd.
Poliserna har tagit fast
två personer.
Den ene är misstänkt
för sprängningen.
Den andre är misstänkt
för att ha hjälpt till.
I helgen var det också
två larm om misstänkta bomber
på andra platser i Sverige.
I söndags kväll hittades
en misstänkt farlig sak
vid ett hus i Farsta i Stockholm.
Poliserna stängde av
ett stort område runt huset.
Sedan körde experter
iväg med saken.
Samma kväll hittades
en misstänkt bomb
vid ett hus i Karlskrona.
Poliserna sprängde sönder
den misstänkta saken
på ett säkert sätt.
8 SIDOR/TT
16 februari 2026
