Explosion i Eskilstuna

I fredags kväll var det

en explosion i ett hus

med lägenheter i Eskilstuna.

Det hände i området Råbergstorp.

– Poliserna tror

att det var en handgranat

som exploderade.

Det säger Patrick Johansson

från räddningstjänsten

till tidningen

Eskilstuna-Kuriren.

Explosionen var vid

trapporna i huset.

Ingen människa blev skadad,

men porten blev förstörd.

Poliserna har tagit fast

två personer.

Den ene är misstänkt

för sprängningen.

Den andre är misstänkt

för att ha hjälpt till.

I helgen var det också

två larm om misstänkta bomber

på andra platser i Sverige.

I söndags kväll hittades

en misstänkt farlig sak

vid ett hus i Farsta i Stockholm.

Poliserna stängde av

ett stort område runt huset.

Sedan körde experter

iväg med saken.

Samma kväll hittades

en misstänkt bomb

vid ett hus i Karlskrona.

Poliserna sprängde sönder

den misstänkta saken

på ett säkert sätt.

8 SIDOR/TT