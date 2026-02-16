Sverige

En närbild på lamporna på taket av en polisbil. Längre bort står en till polisbil.

Poliserna har tagit fast två personer för sprängningen. Foto: Johan Nilsson/TT

Explosion i Eskilstuna

I fredags kväll var det
en explosion i ett hus
med lägenheter i Eskilstuna.
Det hände i området Råbergstorp.

– Poliserna tror
att det var en handgranat
som exploderade.

Det säger Patrick Johansson
från räddningstjänsten
till tidningen
Eskilstuna-Kuriren.

Explosionen var vid
trapporna i huset.
Ingen människa blev skadad,
men porten blev förstörd.

Poliserna har tagit fast
två personer.
Den ene är misstänkt
för sprängningen.
Den andre är misstänkt
för att ha hjälpt till.

I helgen var det också
två larm om misstänkta bomber
på andra platser i Sverige.

I söndags kväll hittades
en misstänkt farlig sak
vid ett hus i Farsta i Stockholm.
Poliserna stängde av
ett stort område runt huset.
Sedan körde experter
iväg med saken.

Samma kväll hittades
en misstänkt bomb
vid ett hus i Karlskrona.
Poliserna sprängde sönder
den misstänkta saken
på ett säkert sätt.

8 SIDOR/TT

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. v skriver:
    16 februari, 2026 kl. 09:48

    dom fortsätter att spränga😡😡🤢🤢Forsell och Kristersson får ta till hårdhandskarna omgående. ingen får förstöra sverige på detta sätt USCH.

    Svara
  2. J skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:01

    Vi behöver ICE från USA 🤌

    Svara
  3. fhhgg skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:04

    Bomber och granater och brisader!

    Svara
  4. Rot soppa skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:05

    Tintin är från stenåldern!!!!!!!!!!!!!!1

    Svara
Kommentarer och regler
