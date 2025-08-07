Sverige
Porten blev förstörd av explosionen. Foto: Johan Nilsson/TT
Explosion i Kristianstad
På natten till torsdag
var det en explosion
i staden Kristianstad i Skåne.
Det hände vid ett hus
med lägenheter.
Ingen människa blev skadad.
Men en port blev förstörd.
– Vi tror att någon har
använt en kraftig smällare
från fyrverkeri.
Det säger Fredrik Bratt
från poliserna till SVT.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.
De har inte tagit fast någon.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2025
