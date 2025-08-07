Explosion i Kristianstad

På natten till torsdag

var det en explosion

i staden Kristianstad i Skåne.

Det hände vid ett hus

med lägenheter.

Ingen människa blev skadad.

Men en port blev förstörd.

– Vi tror att någon har

använt en kraftig smällare

från fyrverkeri.

Det säger Fredrik Bratt

från poliserna till SVT.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

De har inte tagit fast någon.

8 SIDOR/TT