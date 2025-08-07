Sverige

En polisbil är parkerad framför en port med krossade fönster.

Porten blev förstörd av explosionen. Foto: Johan Nilsson/TT

Explosion i Kristianstad

På natten till torsdag
var det en explosion
i staden Kristianstad i Skåne.

Det hände vid ett hus
med lägenheter.

Ingen människa blev skadad.
Men en port blev förstörd.

– Vi tror att någon har
använt en kraftig smällare
från fyrverkeri.

Det säger Fredrik Bratt
från poliserna till SVT.

Poliserna undersöker
nu vad som hänt.
De har inte tagit fast någon.

8 SIDOR/TT

7 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Lise skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 10:37

    snart har dom förstört hela landet☹☹☹

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 17:52

    Kan inte låta bli att undra vad u menar med ”dom?

    Svara
  3. Anonym skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 21:20

    Hon menar hela världens fiender nummer 1, muslimerna. Har du inte fattat att Allah är Satan? 65% av muslimerna är demoner. Varför tror du att de är så otacksamma och arga på alla icke muslimer? Satan hatar Jesus och vill döda dem som tror på honom och göra hela världen islamistisk. Vi gav dem ett nytt liv här och de bara klagar och skäller på oss.

    Svara
