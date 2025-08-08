Många drunknade i juli

Trettio människor

drunknade i juli.

Det är elva fler

än i juli förra året.

Det är den värsta månaden

sedan juli 2018.

Då var sommaren ovanligt varm.

När det är varmt

brukar fler drunkna.

Det säger Mikael Olausson

på Svenska Livräddningssällskapet.

Två av de döda i år var barn.

Två var kvinnor.

Resten var män.

Många av dem var över 60 år.

