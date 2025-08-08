Sverige
Fler drunknar när det är varmt. Foto: Fredrik Sanberg/TT
Många drunknade i juli
Trettio människor
drunknade i juli.
Det är elva fler
än i juli förra året.
Det är den värsta månaden
sedan juli 2018.
Då var sommaren ovanligt varm.
När det är varmt
brukar fler drunkna.
Det säger Mikael Olausson
på Svenska Livräddningssällskapet.
Två av de döda i år var barn.
Två var kvinnor.
Resten var män.
Många av dem var över 60 år.
8 SIDOR/TT
Tänk på säkerheten
-
Bada alltid med en annan person.
-
Ha alltid koll på barnen när de badar.
-
Använd flytväst när du åker båt.
-
Drick inte alkohol när du ska bada.
RIP. Hm. Många äldre män. Då är det rimligt att fråga om de drunknade (jag antar att de kunde simma) eller om de först fick hjärtattack i vattnet och drunkning var sekundär dödsorsak. Man kan få problem med hjärta när man är överhettad och hoppar snabbt i relativt kallt vatten.