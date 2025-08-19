Sverige
Skolan börjar igen. Det är många stölder i skolor. Foto: Viktoria Bank/TT
Stölder i skolan
Nu börjar skolorna igen.
I början av hösten
händer ofta många stölder
i skolorna.
Över fem tusen stölder
blev anmälda från skolor
och fritids förra hösten.
Det är mest datorer,
mobiltelefoner, jackor,
hörlurar, skor, cyklar
och bankkort som blir
stulna i skolorna.
Om någon stjäl din dator
kan det bli problem.
Det kan göra det svårt
att jobba i skolan.
Organisationen SSF tipsar att du
ska ta med viktiga saker
in i klassrummet.
Låt dem inte ligga i väskan
eller i skåp i skolans korridorer.
Lämna inte dina grejer
i rummet där du byter om
när du ska ha gymnastik.
Ta med sakerna in i salen.
SSF tipsar om att du
kan märka dina saker.
Saker som är märkta
är svårare för tjuvar att sälja vidare.
Om någon hittar dina saker
vet de vems de är.
Du kan få tillbaka dem.
8 SIDOR/TT
