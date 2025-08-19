Stölder i skolan

Nu börjar skolorna igen.

I början av hösten

händer ofta många stölder

i skolorna.

Över fem tusen stölder

blev anmälda från skolor

och fritids förra hösten.

Det är mest datorer,

mobiltelefoner, jackor,

hörlurar, skor, cyklar

och bankkort som blir

stulna i skolorna.

Om någon stjäl din dator

kan det bli problem.

Det kan göra det svårt

att jobba i skolan.

Organisationen SSF tipsar att du

ska ta med viktiga saker

in i klassrummet.

Låt dem inte ligga i väskan

eller i skåp i skolans korridorer.

Lämna inte dina grejer

i rummet där du byter om

när du ska ha gymnastik.

Ta med sakerna in i salen.

SSF tipsar om att du

kan märka dina saker.

Saker som är märkta

är svårare för tjuvar att sälja vidare.

Om någon hittar dina saker

vet de vems de är.

Du kan få tillbaka dem.

