Djalali tillbaka i fängelse

Ahmadreza Djalali är en läkare

och forskare från Sverige och Iran.

Han har suttit i fängelse

i Iran i nio år.

Iran säger att Djalali

har spionerat för Israel.

Han är dömd till döden.

I juni i år flyttade Iran honom

från fängelset Evin.

I tre månader visste ingen

var han fanns.

Bara vakterna i Iran visste.

Nu är Djalali tillbaka i fängelset.

Hans fru Vida Mehrannia

har fått prata med honom.

– Det har varit en mardröm,

säger hon.

När han försvann tog vakterna

honom först till en cell.

Där var han i fyra dagar.

– Han trodde att de skulle avrätta honom,

säger Vida Mehrannia.

Sedan tog vakterna honom

till en lägenhet.

Där var han i ungefär 25 dagar.

Det säger Vida Mehrannia.

Efter det vet bara vakterna

var Ahmadreza Djalali varit.

Sverige och flera organisationer

för mänskliga rättigheter

har länge kämpat för

att Ahmadreza Djalali ska bli fri.

– Det är mycket välkommet

att Djalali kunnat ha kontakt

med sin familj.

Det skriver ministern

Maria Malmer Stenergard

på sajten X.

Hon skriver också att Sverige

kräver att Iran släpper honom fri.

Fängelset Evin ligger

i Irans huvudstad Teheran.

Det är känt för att vara hårt.

Ahmadreza Djalali

har blivit sjuk i fängelset.

Men han ska inte

ha fått bra vård.

