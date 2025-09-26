Sverige
Fängelset Evin där forskaren Ahmadreza Djalali har suttit inlåst. Bilden på Djalali är från i maj då han fick en hjärtinfarkt men överlevde. Foto: Ehsan Iran/privat/TT Foto: Ehsan Iran/privat
Djalali tillbaka i fängelse
Ahmadreza Djalali är en läkare
och forskare från Sverige och Iran.
Han har suttit i fängelse
i Iran i nio år.
Iran säger att Djalali
har spionerat för Israel.
Han är dömd till döden.
I juni i år flyttade Iran honom
från fängelset Evin.
I tre månader visste ingen
var han fanns.
Bara vakterna i Iran visste.
Nu är Djalali tillbaka i fängelset.
Hans fru Vida Mehrannia
har fått prata med honom.
– Det har varit en mardröm,
säger hon.
När han försvann tog vakterna
honom först till en cell.
Där var han i fyra dagar.
– Han trodde att de skulle avrätta honom,
säger Vida Mehrannia.
Sedan tog vakterna honom
till en lägenhet.
Där var han i ungefär 25 dagar.
Det säger Vida Mehrannia.
Efter det vet bara vakterna
var Ahmadreza Djalali varit.
Sverige och flera organisationer
för mänskliga rättigheter
har länge kämpat för
att Ahmadreza Djalali ska bli fri.
– Det är mycket välkommet
att Djalali kunnat ha kontakt
med sin familj.
Det skriver ministern
Maria Malmer Stenergard
på sajten X.
Hon skriver också att Sverige
kräver att Iran släpper honom fri.
Fängelset Evin ligger
i Irans huvudstad Teheran.
Det är känt för att vara hårt.
Ahmadreza Djalali
har blivit sjuk i fängelset.
Men han ska inte
ha fått bra vård.
8 SIDOR/TT
26 september 2025
😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Han måste släppas fri.barnen och frun väntar.
😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
så synd han borde inte vara i fänngelse😢