Sverige

En polis håller i en apparat. En drönare flyger framför honom..

En polis med en drönare i Arlöv. Foto: Johan Nilsson/TT

Kraftig explosion nära hus

Det har varit
en kraftig explosion
i området Arlöv nära Malmö.
Det hände mitt på dagen
på tisdagen.

Explosionen hände
i ett område med många hus.

Ingen människa blev skadad.
Men det finns skador
på hus och bilar.

Det är inte klart
vad som exploderade.

Poliserna stängde ett stort
område runt platsen.
De undersöker vad som hänt.

8 SIDOR/TT

2 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. V skriver:
    2 september, 2025 kl. 17:40

    Jajamän dom tar ingen paus

    Svara
  2. Scott skriver:
    2 september, 2025 kl. 20:10

    De vill förstöra Sverige och bygga ett Kalifat.

    Svara
