Kraftig explosion nära hus

Det har varit

en kraftig explosion

i området Arlöv nära Malmö.

Det hände mitt på dagen

på tisdagen.

Explosionen hände

i ett område med många hus.

Ingen människa blev skadad.

Men det finns skador

på hus och bilar.

Det är inte klart

vad som exploderade.

Poliserna stängde ett stort

område runt platsen.

De undersöker vad som hänt.

8 SIDOR/TT