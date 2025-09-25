Lite bättre betyg för elever

Betygen blev lite bättre

för elever som slutade nian i våras.

Det visar nya siffror

från myndigheten Skolverket.

Det betyder att fler

kommer in på gymnasiet

jämfört med förra året.

Men det är fortfarande

19 700 elever som inte

kommer in på gymnasiet.

Deras betyg räcker inte.

Det är framför allt elever

som är födda i ett

annat land som fått

lite bättre betyg i år.

Fler flickor än pojkar

brukar komma in på gymnasiet.

Men skillnaden minskar.

Det beror både på att

flickorna får sämre betyg

och pojkarna bättre.

8 SIDOR/TT