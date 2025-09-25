Sverige
Nästan 20 tusen elever kommer inte in på gymnasiet. Foto: Viktoria Bank/TT
Lite bättre betyg för elever
Betygen blev lite bättre
för elever som slutade nian i våras.
Det visar nya siffror
från myndigheten Skolverket.
Det betyder att fler
kommer in på gymnasiet
jämfört med förra året.
Men det är fortfarande
19 700 elever som inte
kommer in på gymnasiet.
Deras betyg räcker inte.
Det är framför allt elever
som är födda i ett
annat land som fått
lite bättre betyg i år.
Fler flickor än pojkar
brukar komma in på gymnasiet.
Men skillnaden minskar.
Det beror både på att
flickorna får sämre betyg
och pojkarna bättre.
8 SIDOR/TT
25 september 2025
Det är fel på utbildningen!!!😔