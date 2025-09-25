Sverige

En elev bläddrar i en bok. Du ser bara händerna på eleven.

Nästan 20 tusen elever kommer inte in på gymnasiet. Foto: Viktoria Bank/TT

Lite bättre betyg för elever

Betygen blev lite bättre
för elever som slutade nian i våras.
Det visar nya siffror
från myndigheten Skolverket.

Det betyder att fler
kommer in på gymnasiet
jämfört med förra året.

Men det är fortfarande
19 700 elever som inte
kommer in på gymnasiet.
Deras betyg räcker inte.

Det är framför allt elever
som är födda i ett
annat land som fått
lite bättre betyg i år.

Fler flickor än pojkar
brukar komma in på gymnasiet.
Men skillnaden minskar.

Det beror både på att
flickorna får sämre betyg
och pojkarna bättre.

8 SIDOR/TT

25 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:56

    Det är fel på utbildningen!!!😔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar