Sverige

En polis bär en hink.

Poliserna jobbar med granaten i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Poliser sprängde granater

På kort tid har
poliserna sprängt flera
handgranater i Sverige.

I Katrineholm stängde poliserna
ett stort område i centrum.
Någon hade hittat en handgranat.
Poliserna sprängde granaten.
Det hände i fredags.

I Malmö hittade någon
en handgranat i ett hus
med flera lägenheter.
Det hände i lördags.

Människorna i huset
fick stanna inne.
De fick gå ut
efter att poliserna
hade sprängt granaten.

I Västerås stängde poliserna
ett område runt en lekplats.
Där fanns en misstänkt handgranat.
Poliserna sprängde granaten.
Det hände i söndags.

Samma dag stängde poliserna
ett område i Norrköping.
En person hade hittat
en sak som såg farlig ut.

Saken var mycket rostig,
men den liknade en handgranat.
Därför sprängde poliserna den.

Ingen person
har blivit skadad.
Poliserna har inte heller
tagit fast någon som är
misstänkt för att ha
lagt ut handgranaterna.

8 SIDOR/TT

Om du hittar en misstänkt handgranat

  • Ring alltid poliserna.
  • Rör aldrig handgranaten.
    Håll dig långt borta från den
    och varna andra.
  • Även små rörelser kan få
    handgranaten att explodera.
Den ligger i gräset. En handgranat från Jugoslavien. Foto: Mikael Fritzon/TT

22 september 2025

3 kommentarer
  1. anonym skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:25

    oj

  2. uknow skriver:
    22 september, 2025 kl. 12:08

    godam

  3. v skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:00

    varför är det så i Sverige nu?? 😡😡😡😡

Kommentera

