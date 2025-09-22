Poliser sprängde granater

På kort tid har

poliserna sprängt flera

handgranater i Sverige.

I Katrineholm stängde poliserna

ett stort område i centrum.

Någon hade hittat en handgranat.

Poliserna sprängde granaten.

Det hände i fredags.

I Malmö hittade någon

en handgranat i ett hus

med flera lägenheter.

Det hände i lördags.

Människorna i huset

fick stanna inne.

De fick gå ut

efter att poliserna

hade sprängt granaten.

I Västerås stängde poliserna

ett område runt en lekplats.

Där fanns en misstänkt handgranat.

Poliserna sprängde granaten.

Det hände i söndags.

Samma dag stängde poliserna

ett område i Norrköping.

En person hade hittat

en sak som såg farlig ut.

Saken var mycket rostig,

men den liknade en handgranat.

Därför sprängde poliserna den.

Ingen person

har blivit skadad.

Poliserna har inte heller

tagit fast någon som är

misstänkt för att ha

lagt ut handgranaterna.

8 SIDOR/TT