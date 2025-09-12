Sverige
Isen på berget Kebnekaise har blivit mindre. Foto: Stockholms universitet/TT
Sveriges isar smälter bort
Sveriges stora isar,
glaciärer, smälter.
Isen på Sveriges
högsta berg Kebnekaise
minskade med 1,5 meter i år.
– Alla stora isar i Sverige
har blivit mindre i år.
Men inte lika mycket
som förra året.
Det säger Nina Kirchner
som forskar om glaciärer.
Förra året var sommaren
mycket varm.
Då smälte isarna
ovanligt mycket.
Åtta av Sveriges glaciärer
försvann helt.
Nu finns 269 kvar.
I år var sommaren
inte lika varm.
Därför minskade
inte isarna lika mycket.
Men de minskar.
På Kebnekaise var den
södra toppen länge högst.
Men isen på berget
har smält mycket.
Sedan år 2018 är
den norra toppen högre.
Den är 2 096 meter hög.
Det skiljer nu åtta meter
mellan topparna.
Forskarna tror att
de flesta stora isar
i Sverige kommer att
vara borta om 30 till 50 år.
Då kan det bli problem
både för djur och natur.
Glaciärerna är det som gör
att det finns vatten i fjällen
under sommaren.
12 september 2025