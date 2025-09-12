Sveriges isar smälter bort

Sveriges stora isar,

glaciärer, smälter.

Isen på Sveriges

högsta berg Kebnekaise

minskade med 1,5 meter i år.

– Alla stora isar i Sverige

har blivit mindre i år.

Men inte lika mycket

som förra året.

Det säger Nina Kirchner

som forskar om glaciärer.

Förra året var sommaren

mycket varm.

Då smälte isarna

ovanligt mycket.

Åtta av Sveriges glaciärer

försvann helt.

Nu finns 269 kvar.

I år var sommaren

inte lika varm.

Därför minskade

inte isarna lika mycket.

Men de minskar.

På Kebnekaise var den

södra toppen länge högst.

Men isen på berget

har smält mycket.

Sedan år 2018 är

den norra toppen högre.

Den är 2 096 meter hög.

Det skiljer nu åtta meter

mellan topparna.

Forskarna tror att

de flesta stora isar

i Sverige kommer att

vara borta om 30 till 50 år.

Då kan det bli problem

både för djur och natur.

Glaciärerna är det som gör

att det finns vatten i fjällen

under sommaren.

