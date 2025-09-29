Två kvinnor dog i olycka

Två unga kvinnor har dött

i en olycka med bil.

Det hände sent i lördags kväll

på väg 83 utanför Bollnäs i Hälsingland.

Det var två bilar som krockade.

De körde rakt på varandra.

Bilarna körde fort.

Efter krocken körde en tredje bil

in i de andra bilarna.

En av bilarna började brinna.

Kvinnorna som dog

var ungefär 20 år och 25 år.

De satt i samma bil.

Det var den bilen som brann.

I bilen fanns fler personer.

Totalt var åtta personer

med i olyckan.

Alla åkte till sjukhus.

De två kvinnorna dog.

De andra fick skador,

men överlevde.

Poliserna har tagit fast

en man och en kvinna.

Mannen är ungefär 30 år.

Kvinnan är ungefär 20 år.

De körde varsin bil i olyckan.

De är misstänkta för flera brott.

Nu fortsätter poliserna

att undersöka olyckan.

8 SIDOR/TT