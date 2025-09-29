Sverige
Folk har lämnat ljus och blommor vid platsen där olyckan hände. Foto: Joakim Sunnerstam/TT
Två kvinnor dog i olycka
Två unga kvinnor har dött
i en olycka med bil.
Det hände sent i lördags kväll
på väg 83 utanför Bollnäs i Hälsingland.
Det var två bilar som krockade.
De körde rakt på varandra.
Bilarna körde fort.
Efter krocken körde en tredje bil
in i de andra bilarna.
En av bilarna började brinna.
Kvinnorna som dog
var ungefär 20 år och 25 år.
De satt i samma bil.
Det var den bilen som brann.
I bilen fanns fler personer.
Totalt var åtta personer
med i olyckan.
Alla åkte till sjukhus.
De två kvinnorna dog.
De andra fick skador,
men överlevde.
Poliserna har tagit fast
en man och en kvinna.
Mannen är ungefär 30 år.
Kvinnan är ungefär 20 år.
De körde varsin bil i olyckan.
De är misstänkta för flera brott.
Nu fortsätter poliserna
att undersöka olyckan.
8 SIDOR/TT
29 september 2025
starckars föräldrar till dessa tjejer.det måste vara hemskt att mista sina barn.flickorna hade hela livet framför sig. RIp
HEMSK!😢
Stakars föräldrar de saknar säkert sina barn,den natten var inget bra.😭
😭💔