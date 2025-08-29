Sverige
Bussen brinner efter att ha krockat med en bil. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Två dog i olycka på bro
I torsdags hände en olycka
mellan en buss och en bil
på Värmdö nära Stockholm.
Två personer dog.
Olyckan var på en stor bro,
Farstabron.
Poliserna vet inte exakt
hur olyckan gick till.
Men bussen och bilen
körde på varandra.
Bussen började brinna
mycket efter kraschen.
Mannen som körde
bussen och mannen
som körde bilen dog.
Bussen hade inga
passagerare utan det
var bara chauffören i bussen.
Det har hänt flera olyckor på bron
de senaste åren.
Det lätt att köra över
på fel sida vägen av misstag.
Många är kritiska
till myndigheten Trafikverket.
De vill att bron ska bli säkrare.
– Det är inte okej
att den enda snabba vägen
från Värmdö in till fastlandet
är så farlig så att människor dör.
Det säger Carl Kangas
som är politiker för partiet Centern
i Värmdö kommun.
Trafikverket säger att
de ska göra bron säkrare.
Det ska vara klart år 2027
8 SIDOR/TT
29 augusti 2025