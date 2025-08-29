Två dog i olycka på bro

I torsdags hände en olycka

mellan en buss och en bil

på Värmdö nära Stockholm.

Två personer dog.

Olyckan var på en stor bro,

Farstabron.

Poliserna vet inte exakt

hur olyckan gick till.

Men bussen och bilen

körde på varandra.

Bussen började brinna

mycket efter kraschen.

Mannen som körde

bussen och mannen

som körde bilen dog.

Bussen hade inga

passagerare utan det

var bara chauffören i bussen.

Det har hänt flera olyckor på bron

de senaste åren.

Det lätt att köra över

på fel sida vägen av misstag.

Många är kritiska

till myndigheten Trafikverket.

De vill att bron ska bli säkrare.

– Det är inte okej

att den enda snabba vägen

från Värmdö in till fastlandet

är så farlig så att människor dör.

Det säger Carl Kangas

som är politiker för partiet Centern

i Värmdö kommun.

Trafikverket säger att

de ska göra bron säkrare.

Det ska vara klart år 2027

8 SIDOR/TT