Sverige

Kläder hänger på krokar. Skor står i hyllor.

Kläder på en förskola. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gratis förskola i Tranemo

I kommunen Tranemo
i Västergötland blir
förskolan gratis nästa år.
Det vill politikerna
i kommunen.

Om det blir ja till förslaget
blir Tranemo den enda
kommunen i landet
som har gratis förskola.

För en familj
med två barn i förskolan
blir det ungefär
30 tusen kronor
mindre att betala per år.

Socialdemokraternas politiker
Driton Bilali är ordförande
i kommunstyrelsen i Tranemo.
Han är kommunens högste ledare.

Bilali hoppas att gratis förskola
ska göra att fler
flyttar till Tranemo.

– Vi gör det här
för att vi blir färre människor
i kommunen.
Vi vill försöka vända det, säger Bilali.

8 SIDOR/TT

14 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. v skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:26

    jättebra

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 11:23

    OMG_är det så dyrt???? Det är hemsk!!!

    Svara
  3. Skibedi annonym skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 14:13

    vad bra

    Svara
