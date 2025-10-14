Gratis förskola i Tranemo

I kommunen Tranemo

i Västergötland blir

förskolan gratis nästa år.

Det vill politikerna

i kommunen.

Om det blir ja till förslaget

blir Tranemo den enda

kommunen i landet

som har gratis förskola.

För en familj

med två barn i förskolan

blir det ungefär

30 tusen kronor

mindre att betala per år.

Socialdemokraternas politiker

Driton Bilali är ordförande

i kommunstyrelsen i Tranemo.

Han är kommunens högste ledare.

Bilali hoppas att gratis förskola

ska göra att fler

flyttar till Tranemo.

– Vi gör det här

för att vi blir färre människor

i kommunen.

Vi vill försöka vända det, säger Bilali.

