Sverige
Kläder på en förskola. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Gratis förskola i Tranemo
I kommunen Tranemo
i Västergötland blir
förskolan gratis nästa år.
Det vill politikerna
i kommunen.
Om det blir ja till förslaget
blir Tranemo den enda
kommunen i landet
som har gratis förskola.
För en familj
med två barn i förskolan
blir det ungefär
30 tusen kronor
mindre att betala per år.
Socialdemokraternas politiker
Driton Bilali är ordförande
i kommunstyrelsen i Tranemo.
Han är kommunens högste ledare.
Bilali hoppas att gratis förskola
ska göra att fler
flyttar till Tranemo.
– Vi gör det här
för att vi blir färre människor
i kommunen.
Vi vill försöka vända det, säger Bilali.
8 SIDOR/TT
14 oktober 2025
jättebra
OMG_är det så dyrt???? Det är hemsk!!!
vad bra