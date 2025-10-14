Nya råd om klimakteriet

Klimakteriet är tiden

då kvinnors äggstockar

slutar att fungera.

Kvinnorna slutar att få mens.

Många kvinnor i åldrarna

40 till 65 år

får problem i klimakteriet.

Vissa får svårt att sova.

Andra får minskad lust att ha sex.

En del får ont i lederna.

Ändringar i humöret

kan också vara ett problem

för många.

Men det är svårt att få bra hjälp.

Det säger myndigheten Socialstyrelsen.

Därför har de nya råd om

vård till kvinnor i klimakteriet.

Råden är till Sveriges

vårdcentraler för att de

ska ge kvinnorna bättre hjälp.

– Ingen ska behöva lida i onödan.

Vi måste bli bättre på

att hjälpa kvinnor i klimakteriet.

Det säger myndighetens chef

Björn Eriksson.

Ett av råden är att fler kvinnor

ska få behandling med hormoner.

Hormoner kan hjälpa mot

ont i leder, sömn

och problem med humöret.

Hormoner kan också hjälpa

kvinnor som känner sig varma och svettiga.

Det är också vanligt i klimakteriet

och brukar kallas för vallning.

8 SIDOR/TT