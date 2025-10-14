Sverige
En kvinna använder en kräm med hormoner. Foto: Lisa Hallgren SVD/TT
Nya råd om klimakteriet
Klimakteriet är tiden
då kvinnors äggstockar
slutar att fungera.
Kvinnorna slutar att få mens.
Många kvinnor i åldrarna
40 till 65 år
får problem i klimakteriet.
Vissa får svårt att sova.
Andra får minskad lust att ha sex.
En del får ont i lederna.
Ändringar i humöret
kan också vara ett problem
för många.
Men det är svårt att få bra hjälp.
Det säger myndigheten Socialstyrelsen.
Därför har de nya råd om
vård till kvinnor i klimakteriet.
Råden är till Sveriges
vårdcentraler för att de
ska ge kvinnorna bättre hjälp.
– Ingen ska behöva lida i onödan.
Vi måste bli bättre på
att hjälpa kvinnor i klimakteriet.
Det säger myndighetens chef
Björn Eriksson.
Ett av råden är att fler kvinnor
ska få behandling med hormoner.
Hormoner kan hjälpa mot
ont i leder, sömn
och problem med humöret.
Hormoner kan också hjälpa
kvinnor som känner sig varma och svettiga.
Det är också vanligt i klimakteriet
och brukar kallas för vallning.
8 SIDOR/TT
14 oktober 2025