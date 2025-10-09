Unga vill ha trygghet

Klimat och jämställdhet

är inte längre lika viktigt

för unga i Sverige.

Viktigare är trygghet,

skola och vård.

Det visar undersökningen

Ungdomsfokus.

Undersökningen har kommit

varje år i tio år.

För sex år sedan var

klimatet viktigast för

51 procent av unga kvinnor.

Nu säger bara 15 procent

att klimatet är viktigt.

För män är intresset

för klimatet ännu lägre.

Även intresset för jämställdhet,

lika rättigheter

för kvinnor och män,

har sjunkit.

I dag tycker bara

hälften så många unga

att det är viktigt.

Sofia Rasmussen har

jobbat med undersökningen.

Hon tror att trygghet

blivit viktigare för att

världen har blivit osäkrare.

– De unga har vuxit upp

under pandemin med viruset corona,

krig i Europa och

ekonomiska problem,

säger hon.

Rasmussen Analys

och organisationen

Ungt ledarskap har

gjort undersökningen.

Tusen ungdomar mellan

15 och 29 år svarade.

8 SIDOR/TT

Är du ung?

Vilka frågor tycker du är viktiga?

Skriv gärna en kommentar.