Sverige

Tre unga kvinnor på stan, fotograferade bakifrån.

Ungdomar i Sverige har svarat vad de tycker är viktigast. Foto: Mickan Mörk/TT

Unga vill ha trygghet

Klimat och jämställdhet
är inte längre lika viktigt
för unga i Sverige.
Viktigare är trygghet,
skola och vård.

Det visar undersökningen
Ungdomsfokus.
Undersökningen har kommit
varje år i tio år.

För sex år sedan var
klimatet viktigast för
51 procent av unga kvinnor.
Nu säger bara 15 procent
att klimatet är viktigt.
För män är intresset
för klimatet ännu lägre.

Även intresset för jämställdhet,
lika rättigheter
för kvinnor och män,
har sjunkit.
I dag tycker bara
hälften så många unga
att det är viktigt.

Sofia Rasmussen har
jobbat med undersökningen.
Hon tror att trygghet
blivit viktigare för att
världen har blivit osäkrare.

– De unga har vuxit upp
under pandemin med viruset corona,
krig i Europa och
ekonomiska problem,
säger hon.

Rasmussen Analys
och organisationen
Ungt ledarskap har
gjort undersökningen.
Tusen ungdomar mellan
15 och 29 år svarade.

8 SIDOR/TT

Är du ung?
Vilka frågor tycker du är viktiga?
Skriv gärna en kommentar.

9 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. bla skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 11:14

    Nej

    Svara
  2. Andreas skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 12:33

    tror alla gamla vill också ha trygghet.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 15:07

    Jag är 51 år gammal-men om jag får prata för de unga så behöver de nån sort framtid och bra förutsättningar! De behöver stöd från omgivningen och samhälle…vad synd…att de känner sig otrygga är inte bra…uf😔💞

    Svara
  4. bp skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 15:47

    Luisa både unga och gamla behöver trygghet.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar