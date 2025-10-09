Sverige
Ungdomar i Sverige har svarat vad de tycker är viktigast. Foto: Mickan Mörk/TT
Unga vill ha trygghet
Klimat och jämställdhet
är inte längre lika viktigt
för unga i Sverige.
Viktigare är trygghet,
skola och vård.
Det visar undersökningen
Ungdomsfokus.
Undersökningen har kommit
varje år i tio år.
För sex år sedan var
klimatet viktigast för
51 procent av unga kvinnor.
Nu säger bara 15 procent
att klimatet är viktigt.
För män är intresset
för klimatet ännu lägre.
Även intresset för jämställdhet,
lika rättigheter
för kvinnor och män,
har sjunkit.
I dag tycker bara
hälften så många unga
att det är viktigt.
Sofia Rasmussen har
jobbat med undersökningen.
Hon tror att trygghet
blivit viktigare för att
världen har blivit osäkrare.
– De unga har vuxit upp
under pandemin med viruset corona,
krig i Europa och
ekonomiska problem,
säger hon.
Rasmussen Analys
och organisationen
Ungt ledarskap har
gjort undersökningen.
Tusen ungdomar mellan
15 och 29 år svarade.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2025
Nej
tror alla gamla vill också ha trygghet.
Jag är 51 år gammal-men om jag får prata för de unga så behöver de nån sort framtid och bra förutsättningar! De behöver stöd från omgivningen och samhälle…vad synd…att de känner sig otrygga är inte bra…uf😔💞
Luisa både unga och gamla behöver trygghet.