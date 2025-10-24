Sverige
Hål efter en skjutning. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Ungdomar fast för brott
I september och oktober
har det varit ovanligt
många brott med våld
i städer som Gävle,
Uppsala och Västerås.
Det säger poliserna.
Det handlar om skjutningar
och sprängningar, till exempel.
Poliserna har tagit fast
ungefär 20 personer
som är misstänkta för brotten.
De flesta av dem är yngre än 15 år.
Poliserna säger att brotten
har att göra med
olika gäng med brottslingar.
Poliserna tycker att föräldrar
och lärare och andra vuxna
måste hålla koll på barnen
och försöka se om barnen är på väg
att göra något brott.
Om du tror att ditt barn
ska göra brott kan du
ta kontakt med poliserna
eller med socialtjänsten där du bor.
8 SIDOR/TT
24 oktober 2025
Bra jobbat polisen ni är fantastiska ta alla brottslingar från våra gator ,vi vill känna oss trygga.
Jaja ingen bri seg om de fär poliser har tagen fast de.
Det är väl bra att dom är borta från gatorna jag bryr mig.jag vill inte ha såna människor bland oss.
Jag är alltid redo att hjälpa polisen att hitta kontakta polisen ifall jag ser någon göra brott.
Hälsningar Batman