Ungdomar fast för brott

I september och oktober

har det varit ovanligt

många brott med våld

i städer som Gävle,

Uppsala och Västerås.

Det säger poliserna.

Det handlar om skjutningar

och sprängningar, till exempel.

Poliserna har tagit fast

ungefär 20 personer

som är misstänkta för brotten.

De flesta av dem är yngre än 15 år.

Poliserna säger att brotten

har att göra med

olika gäng med brottslingar.

Poliserna tycker att föräldrar

och lärare och andra vuxna

måste hålla koll på barnen

och försöka se om barnen är på väg

att göra något brott.

Om du tror att ditt barn

ska göra brott kan du

ta kontakt med poliserna

eller med socialtjänsten där du bor.

8 SIDOR/TT