Sverige
En vakt blev skjuten vid en krog på Stureplan i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Vakt skjuten vid krog
En man som jobbade som vakt
blev skjuten vid en krog.
Det hände på Stureplan
i Stockholm
natten mot fredag.
Vakten är ungefär 30 år.
Han fick åka ambulans
till sjukhuset.
Sjukhuset säger att han
kommer överleva.
Det var flera personer
på platsen när vakten blev skjuten.
Poliserna har pratat med flera av dem.
De undersöker också kameror
som kan ha filmat skjutningen.
Poliserna vill inte säga
om de har tagit fast
någon misstänkt person.
De undersöker nu
det som hände.
8 SIDOR/TT
10 oktober 2025
synd om vakten hoppas han mår bättre med tiden som går
När ska detta sluta??vad gör politiker?ska vi andra behöva vara oroliga hela tiden?jag saknar det gamla sverige.
Asså Sverige blir bara värre med skjutningar.
Man blir juh lite skraj då gärningsmannen/gärningsmännen sköt fel vakt på fel krog..jag jobbar själv på en krog nere vid Stureplan och tycker att det som hänt är oerhört obehagligt och självklart undrar man juh vilken krog och vilken vakt som var den egentliga måltavlan..???