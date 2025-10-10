Vakt skjuten vid krog

En man som jobbade som vakt

blev skjuten vid en krog.

Det hände på Stureplan

i Stockholm

natten mot fredag.

Vakten är ungefär 30 år.

Han fick åka ambulans

till sjukhuset.

Sjukhuset säger att han

kommer överleva.

Det var flera personer

på platsen när vakten blev skjuten.

Poliserna har pratat med flera av dem.

De undersöker också kameror

som kan ha filmat skjutningen.

Poliserna vill inte säga

om de har tagit fast

någon misstänkt person.

De undersöker nu

det som hände.

