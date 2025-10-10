Sverige

En polisbil och flera poliser syns. Det är kväll.

En vakt blev skjuten vid en krog på Stureplan i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Vakt skjuten vid krog

En man som jobbade som vakt
blev skjuten vid en krog.
Det hände på Stureplan
i Stockholm
natten mot fredag.

Vakten är ungefär 30 år.
Han fick åka ambulans
till sjukhuset.
Sjukhuset säger att han
kommer överleva.

Det var flera personer
på platsen när vakten blev skjuten.
Poliserna har pratat med flera av dem.
De undersöker också kameror
som kan ha filmat skjutningen.

Poliserna vill inte säga
om de har tagit fast
någon misstänkt person.
De undersöker nu
det som hände.

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. ABDISTEKPANNA skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 09:51

    synd om vakten hoppas han mår bättre med tiden som går

  2. ... skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:23

    När ska detta sluta??vad gör politiker?ska vi andra behöva vara oroliga hela tiden?jag saknar det gamla sverige.

  3. mormor en klagande svensk skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:54

    Asså Sverige blir bara värre med skjutningar.

  4. Christine skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 13:54

    Man blir juh lite skraj då gärningsmannen/gärningsmännen sköt fel vakt på fel krog..jag jobbar själv på en krog nere vid Stureplan och tycker att det som hänt är oerhört obehagligt och självklart undrar man juh vilken krog och vilken vakt som var den egentliga måltavlan..???

