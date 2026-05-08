Sverige
Lampor vid en väg gör att fler känner sig trygga. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Lampor får vara kvar
Lampor vid vägar är viktiga.
De gör att både bilar
och människor
kan se varandra när det är mörkt.
Ändå planerade
myndigheten Trafikverket
att ta bort 25 tusen
lampor vid vägarna
i flera byar i Sverige.
Det berättar journalister
i SVTs program
Uppdrag granskning.
Många människor i byarna
blev arga.
Trafikverket hade inte ens
varit i byarna och undersökt.
Nu stoppar Trafikverket
arbetet med att ta bort lampor.
Deras experter ska undersöka mer
var lamporna behövs.
De säger att det ska prata
med människor i byarna
och med kommunerna.
Samtidigt ska Trafikverket
ta bort lampor som inte fungerar.
Trasiga lampor kan vara farliga.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026
Jag är mörk rädd