Lampor får vara kvar

Lampor vid vägar är viktiga.

De gör att både bilar

och människor

kan se varandra när det är mörkt.

Ändå planerade

myndigheten Trafikverket

att ta bort 25 tusen

lampor vid vägarna

i flera byar i Sverige.

Det berättar journalister

i SVTs program

Uppdrag granskning.

Många människor i byarna

blev arga.

Trafikverket hade inte ens

varit i byarna och undersökt.

Nu stoppar Trafikverket

arbetet med att ta bort lampor.

Deras experter ska undersöka mer

var lamporna behövs.

De säger att det ska prata

med människor i byarna

och med kommunerna.

Samtidigt ska Trafikverket

ta bort lampor som inte fungerar.

Trasiga lampor kan vara farliga.

8 SIDOR/TT