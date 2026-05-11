Världen

    Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP/TT

    Rysslands ledare Vladimir Putin. Foto: Maxim Shipenkov/AP/TT

Attacker trots paus

I helgen skulle det
vara paus i kriget
mellan Ryssland och Ukraina.

Men båda länderna anklagar
varandra för nya attacker.

– Rysslands soldater försöker
inte ens respektera pausen.

Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Samtidigt ska drönare från Ukraina
ha attackerat Ryssland
flera gånger under pausen.
Det säger ryska myndigheter.

I helgen hade Rysslands
ledare Vladimir Putin
ett möte för ryska journalister.
Han sa då att han tror
att kriget är på väg
mot ett slut.

– Men det är fortfarande
ett allvarligt läge, sa han.

Putin har inte pratat
om fred med Zelenskyj.

8 SIDOR/TT

11 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. doktor ananas skriver:
    11 maj, 2026 kl. 13:17

    dåligt.

  2. J skriver:
    11 maj, 2026 kl. 17:20

    Så trött om Ukrainas plus ledare
    Volodymyr Zelenskyj 🙃🥱

