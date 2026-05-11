Attacker trots paus

I helgen skulle det

vara paus i kriget

mellan Ryssland och Ukraina.

Men båda länderna anklagar

varandra för nya attacker.

– Rysslands soldater försöker

inte ens respektera pausen.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Samtidigt ska drönare från Ukraina

ha attackerat Ryssland

flera gånger under pausen.

Det säger ryska myndigheter.

I helgen hade Rysslands

ledare Vladimir Putin

ett möte för ryska journalister.

Han sa då att han tror

att kriget är på väg

mot ett slut.

– Men det är fortfarande

ett allvarligt läge, sa han.

Putin har inte pratat

om fred med Zelenskyj.

8 SIDOR/TT