Världen
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP/TT
Rysslands ledare Vladimir Putin. Foto: Maxim Shipenkov/AP/TT
Attacker trots paus
I helgen skulle det
vara paus i kriget
mellan Ryssland och Ukraina.
Men båda länderna anklagar
varandra för nya attacker.
– Rysslands soldater försöker
inte ens respektera pausen.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Samtidigt ska drönare från Ukraina
ha attackerat Ryssland
flera gånger under pausen.
Det säger ryska myndigheter.
I helgen hade Rysslands
ledare Vladimir Putin
ett möte för ryska journalister.
Han sa då att han tror
att kriget är på väg
mot ett slut.
– Men det är fortfarande
ett allvarligt läge, sa han.
Putin har inte pratat
om fred med Zelenskyj.
8 SIDOR/TT
11 maj 2026
