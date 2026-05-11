Världen
USAs ledare Donald Trump. Foto: Jose Luis Magana/AP/TT
Trump säger nej till Iran
Det är paus i kriget
mellan USA och Iran.
Länderna pratar om hur
kriget ska ta slut.
Landet Pakistan hjälper till.
USA har ett förslag om fred.
I söndags svarade
Iran på det.
Det är inte känt
vad Iran svarat.
Men USAs ledare
Donald Trump har
redan sagt nej till svaret.
– Jag gillar inte
svaret från Iran.
Det kan vi aldrig gå med på.
Det skriver Trump
på sin sida på internet.
Länderna bråkar
bland annat om kärnvapen.
USA säger att Iran
försöker göra egna kärnvapen.
Det vill USA stoppa.
Iran säger att de
inte gör kärnvapen.
De vill bara bygga
kärnkraft för energi.
Länderna bråkar också
om det viktiga sundet Hormuz.
Iran stoppar många båtar
med olja från att köra där.
USA stoppar båtar som
kör till eller från
Irans hamnar.
Nu är det inte klart
vad som händer.
Donald Trump har tidigare
hotat med nya attacker
om Iran säger nej
till USAs förslag om fred.
8 SIDOR/TT
11 maj 2026
Hatar Trump
Donald Trump är sämst banna han 🖤
Trump snälla sluta.
Trump gör världen och det iranska folket en stor välgärning genom att krossa IRGC., ayatollorna, mullorna etc…
Det ska vi alla vara tacksamma för!
Jag hoppas verkligen det iranska folket ska kunna få frihet och demokrati.
Kör ut ayatollorna – Free Iran✊
Hata Trump? För att han försöker rädda världen hahaha ni är patetiska som ”håller” på terroristerna