Trump säger nej till Iran

Det är paus i kriget

mellan USA och Iran.

Länderna pratar om hur

kriget ska ta slut.

Landet Pakistan hjälper till.

USA har ett förslag om fred.

I söndags svarade

Iran på det.

Det är inte känt

vad Iran svarat.

Men USAs ledare

Donald Trump har

redan sagt nej till svaret.

– Jag gillar inte

svaret från Iran.

Det kan vi aldrig gå med på.

Det skriver Trump

på sin sida på internet.

Länderna bråkar

bland annat om kärnvapen.

USA säger att Iran

försöker göra egna kärnvapen.

Det vill USA stoppa.

Iran säger att de

inte gör kärnvapen.

De vill bara bygga

kärnkraft för energi.

Länderna bråkar också

om det viktiga sundet Hormuz.

Iran stoppar många båtar

med olja från att köra där.

USA stoppar båtar som

kör till eller från

Irans hamnar.

Nu är det inte klart

vad som händer.

Donald Trump har tidigare

hotat med nya attacker

om Iran säger nej

till USAs förslag om fred.

8 SIDOR/TT