Två män döms till fängelse

för sexbrott mot barn.

Det har domstolen

tingsrätten i Borås bestämt.

Den ene mannen har

en affär som säljer

saker för sex.

Han döms för flera brott.

Bland annat ska han ha

våldtagit barn i affären.

Han straffas med fängelse

i sex år och sex månader.

– De flesta brotten

har hänt i mannens affär.

De har hänt under flera år.

Det säger Lotten Karlén

som är domare i tingsrätten.

Den andre mannen är pappa

till ett av barnen

som har varit med om brott.

Pappan döms för bland annat

våldtäkt mot barn.

Han straffas med

tre år och tre månader

i fängelse.

Poliserna har tidigare

tagit fast fler män

som känner mannen med affären.

Några av dem har blivit dömda

för olika brott.

8 SIDOR/TT