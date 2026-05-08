Sverige
Männen blev dömda av domstolen tingsrätten i Borås. Foto: Thomas Johansson/TT
Fängelse för sexbrott mot barn
Två män döms till fängelse
för sexbrott mot barn.
Det har domstolen
tingsrätten i Borås bestämt.
Den ene mannen har
en affär som säljer
saker för sex.
Han döms för flera brott.
Bland annat ska han ha
våldtagit barn i affären.
Han straffas med fängelse
i sex år och sex månader.
– De flesta brotten
har hänt i mannens affär.
De har hänt under flera år.
Det säger Lotten Karlén
som är domare i tingsrätten.
Den andre mannen är pappa
till ett av barnen
som har varit med om brott.
Pappan döms för bland annat
våldtäkt mot barn.
Han straffas med
tre år och tre månader
i fängelse.
Poliserna har tidigare
tagit fast fler män
som känner mannen med affären.
Några av dem har blivit dömda
för olika brott.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026
usch hur kan man göra så??😡😡🤢🤢våldtäktsmän borde kastreras.
Förlåt om jag gick lite för långt med min fråga, men jag förstår att det är ett känsligt ämne.
1) Hur har mannen kunnat våldtagits barnen?
2) Vad gör mannen mot barnen som mannen våldtagits?
Hej Maja,
det vet inte vi.
Även om vi hade vetat
hade vi inte skrivit det.
Både tidningar och domstolar
har regler som ska skydda människor
som har varit med om vissa brott.
Därför är information
som kan skada någon ofta hemlig.
/Hälsningar 8 Sidor
Varför märkte de inte brotten tidigare? Och var är föräldrarna egentligen? Sitter de och kollar på TikTok pch Facebook?
Varför dömdes inte pappan lika hårt som ägaren av butiken?