Liten risk för smitta

Nyligen blev flera människor

sjuka på en stor båt

för turister.

Båten åkte på havet Atlanten.

De sjuka har blivit smittade

av ett virus som heter hanta.

Tre personer har dött.

En del är nu oroliga för viruset.

De är rädda att det kan

bli som med viruset corona.

Då blev många smittade.

Miljoner människor i världen dog.

Men risken att många

blir smittade av viruset hanta

är inte stor.

Det säger experter.

Ändå är det viktigt

att undersöka alla

som har varit på båten.

Ungefär 30 av dem har

fått lämna båten.

De har åkt hem till sina länder.

En av dem var en man

från Sverige.

8 SIDOR/TT