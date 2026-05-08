Människor som jobbar med vård har kläder som ska skydda mot smitta. De tog emot smittade personer från båten. Foto: Misper Apawu/AP/TT
Liten risk för smitta
Nyligen blev flera människor
sjuka på en stor båt
för turister.
Båten åkte på havet Atlanten.
De sjuka har blivit smittade
av ett virus som heter hanta.
Tre personer har dött.
En del är nu oroliga för viruset.
De är rädda att det kan
bli som med viruset corona.
Då blev många smittade.
Miljoner människor i världen dog.
Men risken att många
blir smittade av viruset hanta
är inte stor.
Det säger experter.
Ändå är det viktigt
att undersöka alla
som har varit på båten.
Ungefär 30 av dem har
fått lämna båten.
De har åkt hem till sina länder.
En av dem var en man
från Sverige.
8 SIDOR/TT
Viruset hanta
- Viruset hanta har varit känt i många år.
- En sort av viruset
kan smitta mellan människor.
Det kallas för andevirus.
- Det är vanligt i Sydamerika
och Asien men finns i hela världen.
- Människor kan få viruset
från möss eller råttor.
Det är ovanligt att viruset
smittar mellan människor.
- Den som blir smittad kan få
feber, huvudvärk,
ont i muskler
och ibland allvarliga problem
med njurar eller lungor.
- Det finns en liknande
sjukdom i Sverige.
Den heter sorkfeber.
Men den är inte alls
lika farlig som hantavirus.
8 maj 2026
