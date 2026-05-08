Smällar i Hormuz

Det är paus i kriget

mellan USA och Iran.

Men i torsdags var det smällar

vid sundet Hormuz nära Iran.

USAs militärer

och Irans militärer

sköt mot varandra.

USA säger att det var

Iran som började.

Iran säger att det var

USA som började.

Trots smällarna säger

USAs president Donald Trump

att det fortfarande är

paus i kriget.

Sundet Hormuz

är en smal del av

havet Persiska viken.

Det är ett viktigt sund för båtar.

På ena sidan

sundet ligger Iran.

På andra sidan

ligger landet Oman.

8 SIDOR/TT