Den iranska ön Qeshm ligger i sundet Hormuz. Foto: Asghar Besharati/AP/TT
Smällar i Hormuz
Det är paus i kriget
mellan USA och Iran.
Men i torsdags var det smällar
vid sundet Hormuz nära Iran.
USAs militärer
och Irans militärer
sköt mot varandra.
USA säger att det var
Iran som började.
Iran säger att det var
USA som började.
Trots smällarna säger
USAs president Donald Trump
att det fortfarande är
paus i kriget.
Sundet Hormuz
är en smal del av
havet Persiska viken.
Det är ett viktigt sund för båtar.
På ena sidan
sundet ligger Iran.
På andra sidan
ligger landet Oman.
8 SIDOR/TT
8 maj 2026