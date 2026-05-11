Sverige
Saif Abukeshek, i mitten, är svensk och spansk. Han blev fängslad i Israel. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT
Svensk man släppt i Israel
En man som är både
svensk och spansk
fängslades i Israel.
Det hände nyligen
när båtar var på väg
mot det palestinska
området Gaza med hjälp.
Israels militärer stoppade båtarna.
Nu har Israel släppt mannen
som de tog med sig till Israel.
Han heter Saif Abukeshek.
Spaniens regering krävde
att Israel släppte honom fri.
Saif Abukeshek får nu åka till Spanien.
Han bor där med sin fru
och deras tre barn.
– Jag tänker på de
palestinska människorna i Gaza.
De har det värre än
vad jag har haft det.
Det skriver Saif Abukeshek
på sin sida på Instagram.
Israel anklagade
Saif Abukeshek för att stödja
gruppen Hamas.
Men hans fru säger
att det inte stämmer.
– Saif kämpar för att barnen
i Gaza ska få böcker och mat.
Det säger hon till tidningen
Aftonbladet.
8 SIDOR
11 maj 2026
Gjorde inte Sverige något om det?