Svensk man släppt i Israel

En man som är både

svensk och spansk

fängslades i Israel.

Det hände nyligen

när båtar var på väg

mot det palestinska

området Gaza med hjälp.

Israels militärer stoppade båtarna.

Nu har Israel släppt mannen

som de tog med sig till Israel.

Han heter Saif Abukeshek.

Spaniens regering krävde

att Israel släppte honom fri.

Saif Abukeshek får nu åka till Spanien.

Han bor där med sin fru

och deras tre barn.

– Jag tänker på de

palestinska människorna i Gaza.

De har det värre än

vad jag har haft det.

Det skriver Saif Abukeshek

på sin sida på Instagram.

Israel anklagade

Saif Abukeshek för att stödja

gruppen Hamas.

Men hans fru säger

att det inte stämmer.

– Saif kämpar för att barnen

i Gaza ska få böcker och mat.

Det säger hon till tidningen

Aftonbladet.

8 SIDOR