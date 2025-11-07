Så många är med i gäng

Det finns över 67 tusen

personer i Sverige som är med

i gäng med brottslingar

eller som hjälper gängen.

Över 17 tusen är med i gäng.

50 tusen hjälper

gängen på olika sätt.

Det säger polisernas

viktigaste chef Petra Lundh.

Hon är rikspolischef.

Det är flera tusen personer fler

än vad poliserna tidigare har trott.

Poliserna har jobbat på ett nytt sätt

för att ta reda på det.

Brottslingarna i gäng har inte

blivit fler, säger poliserna.

Men de har heller inte blivit färre.

– Poliserna jobbar hårt med

att stoppa de här brottslingarna.

Men det här visar att vi måste

stoppa barn och ungdomar

som gör brott åt gängen,

säger Petra Lundh.

Hon tycker att

andra myndigheter, skolor

och organisationer i samhället

måste hitta och hjälpa

de här barnen tidigt.

Socialtjänsten borde

ta hand om barn

som riskerar att göra brott

tidigare än vad de gör i dag,

till exempel.

Det tycker Petra Lundh.

