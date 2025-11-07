Sverige
Petra Lundh pratar om gäng med brottslingar. Foto: Lars Schröder/TT
Så många är med i gäng
Det finns över 67 tusen
personer i Sverige som är med
i gäng med brottslingar
eller som hjälper gängen.
Över 17 tusen är med i gäng.
50 tusen hjälper
gängen på olika sätt.
Det säger polisernas
viktigaste chef Petra Lundh.
Hon är rikspolischef.
Det är flera tusen personer fler
än vad poliserna tidigare har trott.
Poliserna har jobbat på ett nytt sätt
för att ta reda på det.
Brottslingarna i gäng har inte
blivit fler, säger poliserna.
Men de har heller inte blivit färre.
– Poliserna jobbar hårt med
att stoppa de här brottslingarna.
Men det här visar att vi måste
stoppa barn och ungdomar
som gör brott åt gängen,
säger Petra Lundh.
Hon tycker att
andra myndigheter, skolor
och organisationer i samhället
måste hitta och hjälpa
de här barnen tidigt.
Socialtjänsten borde
ta hand om barn
som riskerar att göra brott
tidigare än vad de gör i dag,
till exempel.
Det tycker Petra Lundh.
8 SIDOR/TT
De flesta har svenskt medborgarskap
- 81 procent av brottslingar i gäng
är svenska medborgare.
- 8 procent har medborgarskap i två länder.
- Ungefär 10 procent
är bara medborgare i något annat land.
- Sex procent som är med
i gäng är kvinnor.
- Många som är med
i gängen är ungefär 28 år.
Det visar polisernas
undersökning.
7 november 2025
Om det rätt säger sen sparka alla folk de är med gäng. Som simple som är det. Men varför då byta leg för oss. Vi är som civilized Citizen och betala skatt och göra återvinning.
Hej! Jag skulle vilja leva utan fruktan för mitt liv. Ingen vill ju bli nedslagen och rånad eller knivhuggen. Själv så bor jag i en norrländska stad.👍😋Sveriges bästa stad Piteå 😎
vilket tryggt och säkert land vi bor i!
i min stad är det många brottslingar kriminella som har ursprung i ett annat land. man vågar inte släppa sina barn ut om kvällarna. det är många inbrott i kälare,bilar mm.jag tycker att dom som inte kan anpassa sig till ett liv som vi andra ska utvisas.😡😡🤢återkalla svensk medborgarskap.
Vilket tryck och säkert land vi bor i!!!
hur länge ska vi tolerera detta.det har blivit hemskt att leva i Sverige. varför har man släppt så mycket slödder hit.våra gamlingar blir våldtagna på hemmet ,bestulna på kort och pengar sånt här har inte funnits på 80 talet.svenska regeringen måste agera snabbt.stäng gränsen och släng ut alla som begår brott. tack
Det är så hemskt så många personer är med i gäng och hjälper gäng
Det är inte rätt, Sverige måste ta emot fler flyktingar, minst fyra eller fem gånger fler. Alla kommer så småningom att vara lika och det kommer att bli fred här.
KATASTROF!!!
Jag tycker inte Sverige känns säkert längre nu för tiden skärpning Sverige😠
67
Sixseven