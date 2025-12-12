Sverige
Poliser har stängt en väg där skjutningen hände. Foto: Johan Nilsson/TT
Barn kan ha med mordet att göra
Förra veckan sköts
en ung man ihjäl i Malmö.
Nu kan en 12-årig pojke
vara misstänkt för att
ha med mordet att göra.
Det skriver tidningen
Sydsvenskan.
– Jag känner inte till
att en så ung person
varit misstänkt för mord tidigare.
Det säger Manne Gerell
som är expert på brott.
Poliserna fick larm om
skjutningen i fredags kväll.
De hittade en skadad man i en bil.
Han fick åka ambulans.
Men hans liv gick inte att rädda.
Kommunens socialtjänst
ska nu ha tagit hand om
den misstänkta pojken.
8 SIDOR/TT
16 december 2025
