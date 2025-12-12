Barn kan ha med mordet att göra

Förra veckan sköts

en ung man ihjäl i Malmö.

Nu kan en 12-årig pojke

vara misstänkt för att

ha med mordet att göra.

Det skriver tidningen

Sydsvenskan.

– Jag känner inte till

att en så ung person

varit misstänkt för mord tidigare.

Det säger Manne Gerell

som är expert på brott.

Poliserna fick larm om

skjutningen i fredags kväll.

De hittade en skadad man i en bil.

Han fick åka ambulans.

Men hans liv gick inte att rädda.

Kommunens socialtjänst

ska nu ha tagit hand om

den misstänkta pojken.

8 SIDOR/TT