En polisbil står på en väg med ett blått band över.

Poliser har stängt en väg där skjutningen hände. Foto: Johan Nilsson/TT

Barn kan ha med mordet att göra

Förra veckan sköts
en ung man ihjäl i Malmö.
Nu kan en 12-årig pojke
vara misstänkt för att
ha med mordet att göra.

Det skriver tidningen
Sydsvenskan.

– Jag känner inte till
att en så ung person
varit misstänkt för mord tidigare.

Det säger Manne Gerell
som är expert på brott.

Poliserna fick larm om
skjutningen i fredags kväll.
De hittade en skadad man i en bil.
Han fick åka ambulans.
Men hans liv gick inte att rädda.

Kommunens socialtjänst
ska nu ha tagit hand om
den misstänkta pojken.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

  Karim Rashid skriver:
    16 december, 2025 kl. 15:59

    lås in honom ordentligt,släpp aldrig ut mer bland oss. är man 12 så vet man att det är farligt leka med vapen. ingen dalt mer med såna. 😡😡😡😡

