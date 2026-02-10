Sverige

Det är mörkt. Flera poliser och bilar är på en gata i Malmö.

Poliser jobbar efter mordet. Foto: Johan Nilsson/TT

Pojke inte misstänkt för mord

En pojke som är 12 år
var misstänkt för att ha
gjort ett mord i Malmö.

Men nu är pojken
inte längre misstänkt
för att ha skjutit.

Pojken var inte på platsen
när mordet hände.
Det visar polisernas
undersökning.

Mordet hände i Malmö
i december förra året.
En ung man blev skjuten
till döds i en bil.

Pojken är inte längre
misstänkt för att
ha gjort mordet.

Men poliserna har tagit
fem andra personer.
De är inlåsta hos poliserna.
De är misstänkta för
att ha med mordet att göra.

8 SIDOR

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. . skriver:
    10 februari, 2026 kl. 18:05

    ta fast såna från gatorna. håll gatorna rena.det är vi tacksamma för.

    Svara
  2. My name is skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:30

    Släng ut hela familjer. Vi är så trötta på att ni förstör Sverige.
    Ni kan inte bete er.
    Ni är inte alls som oss och passar inte in i Sverige.

    Svara
