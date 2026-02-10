Pojke inte misstänkt för mord

En pojke som är 12 år

var misstänkt för att ha

gjort ett mord i Malmö.

Men nu är pojken

inte längre misstänkt

för att ha skjutit.

Pojken var inte på platsen

när mordet hände.

Det visar polisernas

undersökning.

Mordet hände i Malmö

i december förra året.

En ung man blev skjuten

till döds i en bil.

Pojken är inte längre

misstänkt för att

ha gjort mordet.

Men poliserna har tagit

fem andra personer.

De är inlåsta hos poliserna.

De är misstänkta för

att ha med mordet att göra.

