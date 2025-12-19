De vill att pappan blir fri

Dawit Isaak är en

svensk-eritreansk journalist.

Sedan år 2001 sitter han

i fängelse i Eritrea.

Han sitter i fängelse

bara för att han jobbat

som journalist.

Dawit Isaak är den

journalist i världen

som suttit längst i fängelse.

Det säger organisationen

Reportrar utan gränser.

Maria Malmer Stenergard

är minister i regeringen.

Hon är på besök i Eritrea.

Hon pratar om Dawit Isaak

med Eritreas regering.

Dawit Isaaks döttrar

tycker att det är bra.

– Vi hoppas att han

ska få träffa svenska läkare.

Och vi hoppas att han blir fri,

säger dottern Betlehem Isaak

till Sveriges Radio.

– Vi vet att han lever,

men vi vet inte mer,

säger dottern Danait Isaak

till Sveriges Radio.

