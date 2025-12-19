Sverige
Betlehem Isaak och Danait Isaak är döttrar till journalisten Dawit Isaak. Foto: Fredrik Sandberg/TT
De vill att pappan blir fri
Dawit Isaak är en
svensk-eritreansk journalist.
Sedan år 2001 sitter han
i fängelse i Eritrea.
Han sitter i fängelse
bara för att han jobbat
som journalist.
Dawit Isaak är den
journalist i världen
som suttit längst i fängelse.
Det säger organisationen
Reportrar utan gränser.
Maria Malmer Stenergard
är minister i regeringen.
Hon är på besök i Eritrea.
Hon pratar om Dawit Isaak
med Eritreas regering.
Dawit Isaaks döttrar
tycker att det är bra.
– Vi hoppas att han
ska få träffa svenska läkare.
Och vi hoppas att han blir fri,
säger dottern Betlehem Isaak
till Sveriges Radio.
– Vi vet att han lever,
men vi vet inte mer,
säger dottern Danait Isaak
till Sveriges Radio.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
19 december 2025
klart att han måste bli fri, det är på tiden att han släpps.
Jag tror inte att han lever min pappas bror har varit fängelse sedan år 2000 vi har inga nyheter om honom😭😭😭
Tusentals oskyldiga människor sitter i fängelse. Det inte bara han 😢
😂😂😂😂😂
Jag tycker att det är väldigt orättvist att Dawit Isaak sitter i fängelse bara för att han är journalist. Alla borde ha rätt att säga vad de tycker och skriva fritt. Det är bra att Sveriges regering pratar med Eritrea, men jag tycker att de borde göra ännu mer för att han ska bli fri.
Tusentals oskyldiga människorr sitter i fängelse i eritrea från 1993 tills idag 2025
😢😢
Free Dawit isak
Och alla andra
Jag hoppas att han och de andra ska bli fre.
25år i fengälse det värsta fängelse i Eritrea orättvist Sverige. #Dawit Isak