Sverige

Två kvinnor med långt hår. De står bredvid varandra och tittar in i kameran.

Betlehem Isaak och Danait Isaak är döttrar till journalisten Dawit Isaak. Foto: Fredrik Sandberg/TT

De vill att pappan blir fri

Dawit Isaak är en
svensk-eritreansk journalist.
Sedan år 2001 sitter han
i fängelse i Eritrea.
Han sitter i fängelse
bara för att han jobbat
som journalist.

Dawit Isaak är den
journalist i världen
som suttit längst i fängelse.
Det säger organisationen
Reportrar utan gränser.

Maria Malmer Stenergard
är minister i regeringen.
Hon är på besök i Eritrea.
Hon pratar om Dawit Isaak
med Eritreas regering.

Dawit Isaaks döttrar
tycker att det är bra.

– Vi hoppas att han
ska få träffa svenska läkare.
Och vi hoppas att han blir fri,
säger dottern Betlehem Isaak
till Sveriges Radio.

– Vi vet att han lever,
men vi vet inte mer,
säger dottern Danait Isaak
till Sveriges Radio.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

19 december 2025

8 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    19 december, 2025 kl. 10:18

    klart att han måste bli fri, det är på tiden att han släpps.

  2. Daniel skriver:
    19 december, 2025 kl. 10:27

    Jag tror inte att han lever min pappas bror har varit fängelse sedan år 2000 vi har inga nyheter om honom😭😭😭

  3. Ayea skriver:
    19 december, 2025 kl. 14:33

    Tusentals oskyldiga människor sitter i fängelse. Det inte bara han 😢

  4. K skriver:
    19 december, 2025 kl. 15:39

    😂😂😂😂😂

  5. Isu skriver:
    19 december, 2025 kl. 19:08

    Jag tycker att det är väldigt orättvist att Dawit Isaak sitter i fängelse bara för att han är journalist. Alla borde ha rätt att säga vad de tycker och skriva fritt. Det är bra att Sveriges regering pratar med Eritrea, men jag tycker att de borde göra ännu mer för att han ska bli fri.

  6. Ahmed skriver:
    19 december, 2025 kl. 23:14

    Tusentals oskyldiga människorr sitter i fängelse i eritrea från 1993 tills idag 2025
    😢😢
    Free Dawit isak
    Och alla andra

  7. Michael skriver:
    20 december, 2025 kl. 00:08

    Jag hoppas att han och de andra ska bli fre.

  8. Nhamedu skriver:
    20 december, 2025 kl. 00:52

    25år i fengälse det värsta fängelse i Eritrea orättvist Sverige. #Dawit Isak

