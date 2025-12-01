Sverige

    Rapparen Einár.

    Einár blev skjuten till döds i oktober 2021.

    Människor har lagt blommor nära platsen där Einár blev skjuten.

Einárs mamma hörde skotten

Rapparen Einár blev
skjuten till döds
för fyra år sedan.

Det hände i området
Hammarby sjöstad i Stockholm.
Skjutningen var
den 21 oktober år 2021.

Nu berättar Einárs mamma
Lena Nilsson
att hon hörde skotten.

Hon var hemma i sin lägenhet.
Plötsligt hörde hon smällar.
Hon sprang ut på gatan.
Hon såg Einár ligga på marken.

– Det ser inte ut
som att han är död.
Men jag förstår
att han är det.

Det berättar mamman
i en intervju i Sveriges Radio.

– Jag sa att jag älskar honom,
säger hon i intervjun.

Poliserna tror att Einár
blev jagad och skjuten
av två personer med mörka kläder.
Poliserna har inte löst mordet.
Ingen har blivit straffad.

Einár blev 19 år.
Han gjorde bland annat låtarna
Katten i trakten
och Unge med extra energi.

1 december 2025

  1. EINAR ÄR BÄST skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:01

    VILA I FRID SVERIGES KUNG😭😭😭

    Svara
  2. DARIN skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:40

    R.I.P EINAR

    Svara
  3. Man skriver:
    1 december, 2025 kl. 11:57

    Einar var bäst rappare i Sverige 🥺🥺🥺

    Svara
  4. v skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:10

    så fruktansvärt att en mamma behöver uppleva något sådant. ta bort alla kriminella från våra gator

    Svara
  5. non skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:39

    rip einar

    Svara
