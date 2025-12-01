Einárs mamma hörde skotten

Rapparen Einár blev

skjuten till döds

för fyra år sedan.

Det hände i området

Hammarby sjöstad i Stockholm.

Skjutningen var

den 21 oktober år 2021.

Nu berättar Einárs mamma

Lena Nilsson

att hon hörde skotten.

Hon var hemma i sin lägenhet.

Plötsligt hörde hon smällar.

Hon sprang ut på gatan.

Hon såg Einár ligga på marken.

– Det ser inte ut

som att han är död.

Men jag förstår

att han är det.

Det berättar mamman

i en intervju i Sveriges Radio.

– Jag sa att jag älskar honom,

säger hon i intervjun.

Poliserna tror att Einár

blev jagad och skjuten

av två personer med mörka kläder.

Poliserna har inte löst mordet.

Ingen har blivit straffad.

Einár blev 19 år.

Han gjorde bland annat låtarna

Katten i trakten

och Unge med extra energi.

