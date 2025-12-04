Färre får livmoderhalscancer

Färre kvinnor får

cancer i livmoderhalsen.

Det visar undersökningar.

En stor minskning

har hänt de senaste tio åren.

Det säger organisationen

Cancerfonden.

Det beror bland annat på

att många unga flickor

och pojkar får

vaccinet HPV i skolan.

Vaccinet minskar risken

för att flickorna ska få

ett virus som kan ge

cancer i livmoderhalsen.

I Sverige får också

många kvinnor testa sig

för att se

om de har viruset.

Risken för att få cancern

minskar med 90 procent

för de kvinnor som gör testerna.

Det säger Cancerfonden.

– Det är mycket bra siffror.

Men nu behöver vi

jobba mer för att lyckas

helt stoppa livmoderhalscancer.

Det säger Ulrika Årehed Kågström

på Cancerfonden.

8 SIDOR/TT