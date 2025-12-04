Sverige
En kvinna har fått vaccin mot cancer i livmoderhalsen. Foto: NTB/TT
Färre får livmoderhalscancer
Färre kvinnor får
cancer i livmoderhalsen.
Det visar undersökningar.
En stor minskning
har hänt de senaste tio åren.
Det säger organisationen
Cancerfonden.
Det beror bland annat på
att många unga flickor
och pojkar får
vaccinet HPV i skolan.
Vaccinet minskar risken
för att flickorna ska få
ett virus som kan ge
cancer i livmoderhalsen.
I Sverige får också
många kvinnor testa sig
för att se
om de har viruset.
Risken för att få cancern
minskar med 90 procent
för de kvinnor som gör testerna.
Det säger Cancerfonden.
– Det är mycket bra siffror.
Men nu behöver vi
jobba mer för att lyckas
helt stoppa livmoderhalscancer.
Det säger Ulrika Årehed Kågström
på Cancerfonden.
8 SIDOR/TT
4 december 2025
skönt att det minskar
Det var bra att höra, allt tack vare HPV vaccinet jag har själv fått det förra året, hoppas att det försvinner helt.❤
Det är kvinnor som blir äldre än män i alla tider ändå