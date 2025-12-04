Sverige

Ett plåster på en arm.

En kvinna har fått vaccin mot cancer i livmoderhalsen. Foto: NTB/TT

Färre får livmoderhalscancer

Färre kvinnor får
cancer i livmoderhalsen.
Det visar undersökningar.

En stor minskning
har hänt de senaste tio åren.
Det säger organisationen
Cancerfonden.

Det beror bland annat på
att många unga flickor
och pojkar får
vaccinet HPV i skolan.

Vaccinet minskar risken
för att flickorna ska få
ett virus som kan ge
cancer i livmoderhalsen.

I Sverige får också
många kvinnor testa sig
för att se
om de har viruset.

Risken för att få cancern
minskar med 90 procent
för de kvinnor som gör testerna.
Det säger Cancerfonden.

– Det är mycket bra siffror.
Men nu behöver vi
jobba mer för att lyckas
helt stoppa livmoderhalscancer.

Det säger Ulrika Årehed Kågström
på Cancerfonden.

8 SIDOR/TT

4 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. . skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:27

    skönt att det minskar

    Svara
  2. Anonym skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:37

    Det var bra att höra, allt tack vare HPV vaccinet jag har själv fått det förra året, hoppas att det försvinner helt.❤

    Svara
  3. Läkare House skriver:
    4 december, 2025 kl. 10:38

    Doktorreee, kan arbeta lagligt? kroppen förändras olika. naturliga funktion är inte normal, skillnader ses före och nästa dag för dag, irritation, klåda, värme, tryck, nålar, experiment med erfarenhet. för fondanskaffning?byteserbjudande för att shoppa, bygga hi-fi-galleria? inte majoriteten. för röstbanken,berätta för specialadministrationen.

    Svara
  4. V skriver:
    4 december, 2025 kl. 21:59

    Det är kvinnor som blir äldre än män i alla tider ändå

    Svara
