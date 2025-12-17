Sverige
Folk som är på Arbetsförmedlingen och letar efter jobb. Foto: TT
Fler får jobb
Många har inget jobb i Sverige.
Nästan sju procent är arbetslösa.
Det säger myndigheten
Arbetsförmedlingen.
Men nästa år tror
Arbetsförmedlingen
att fler kommer få jobb.
Sedan ska fler få jobb
fram till år 2027.
Redan nu börjar fler
människor att få jobb.
Färre kommer till
Arbetsförmedlingen
för att anmäla att de saknar jobb.
Nästa år kommer ännu färre
att anmäla sig,
tror myndigheten.
Men det är fortsatt svårt
för många att få jobb,
säger Arbetsförmedlingen.
Det är särskilt svårt för
- personer med kort utbildning
- personer som är gamla
- personer som är födda i andra länder
- personer med funktionsnedsättningar.
8 SIDOR/TT
17 december 2025
roligt att fler ska få jobb.