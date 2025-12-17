Fler får jobb

Många har inget jobb i Sverige.

Nästan sju procent är arbetslösa.

Det säger myndigheten

Arbetsförmedlingen.

Men nästa år tror

Arbetsförmedlingen

att fler kommer få jobb.

Sedan ska fler få jobb

fram till år 2027.

Redan nu börjar fler

människor att få jobb.

Färre kommer till

Arbetsförmedlingen

för att anmäla att de saknar jobb.

Nästa år kommer ännu färre

att anmäla sig,

tror myndigheten.

Men det är fortsatt svårt

för många att få jobb,

säger Arbetsförmedlingen.

Det är särskilt svårt för

personer med kort utbildning

personer som är gamla

personer som är födda i andra länder

personer med funktionsnedsättningar.

8 SIDOR/TT