Sverige

Två poliser står utanför ett hus i Gamla stan i Stockholm. I huset finns Judiska museet. Några personer tittar ut från museets dörr och tittar på poliserna.

Två poliser utanför Judiska museet i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

Fler poliser vid judiska ställen

Sedan länge har poliserna
i Stockholm jobbat med
att skydda judiska ställen.
Men nu blir det ännu mer skydd.
Det berättar SVT.

Det beror på skjutningen
i Sydney i Australien.
Där var det två män
som dödade judar.

Judiska ställen som får skydd
kan vara judiska museer,
judiska skolor och judiska kyrkor,
synagogor, till exempel.

Det blir nu mer skydd
vid sådana ställen i Stockholm.
Men också i andra städer i Sverige.
Det skriver tidningen Expressen.

Just nu firas den judiska
högtiden chanukka.

8 SIDOR

Chanukka

  • Chanukka är en högtid
    i den judiska religionen.
    Högtiden är i åtta dagar.
    I år är chanukka mellan
    den 14 december
    och den 22 december.
  • Festen finns för att minnas
    när det judiska templet i Jerusalem
    invigdes på nytt
    för mer än två tusen år sedan.
  • Varje dag under högtiden
    tänds ett ljus i en stake för åtta ljus.
    Ett nytt ljus tänds varje dag.
    På sista dagen är alla ljusen tända.
  • Det är en högtid för ljus och glädje.
    Människor samlas
    och äter mat och ger presenter.
  • Ordet chanukka är
    från språket hebreiska
    och betyder ungefär invigning.

Information från Judiska församlingen i Stockholm

16 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. 676767676767676 skriver:
    16 december, 2025 kl. 09:54

    bra att veta
    😀😀😀😀😀😀😀

    Svara
  2. . skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:06

    Vi måste skydda judarna det är klart i s är inget bra religion dom vill bara döda oskylldiga människor.

    Svara
  3. 67 not 69 skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:15

    det är sjukt att det blir så

    Svara
  4. Foltyn skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:34

    nah det var inte nice

    Svara
  5. somebody🙂 skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:35

    🙁

    Svara
  6. en lycklig pensionär 🤩🤗 skriver:
    16 december, 2025 kl. 11:10

    är man normal ??? när man dödar oskyldiga???

    Svara
  7. los six-seven skriver:
    16 december, 2025 kl. 11:41

    😂😀

    Svara
  8. Telefonring House skriver:
    16 december, 2025 kl. 12:14

    Ödet är inte önskan, ödet är önskan. Detta innebär fel utan att veta. annan är dölja sanningen, känd för önskan om stor njutning och ett lyxigt liv, och för utföra äckligt beteende med rad lögner. Det finns inget behov äcklig telefon här.

    Svara
  9. Information House skriver:
    16 december, 2025 kl. 12:21

    äckliga telefon kastar, lagen fånga.. Vi har egen telefon med egna regler, ordningar. Vem kom med äckliga telefonen? Hur kan användas? Använd inte telefonerna från värdelösa, stöldande företag. Vem vet hur kan bli offer för någon annan! Vi behöver inte telefonerna från stöldande företag, med falsk information, liv byggt på grundval lögner,fuska.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar