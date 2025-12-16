Fler poliser vid judiska ställen

Sedan länge har poliserna

i Stockholm jobbat med

att skydda judiska ställen.

Men nu blir det ännu mer skydd.

Det berättar SVT.

Det beror på skjutningen

i Sydney i Australien.

Där var det två män

som dödade judar.

Judiska ställen som får skydd

kan vara judiska museer,

judiska skolor och judiska kyrkor,

synagogor, till exempel.

Det blir nu mer skydd

vid sådana ställen i Stockholm.

Men också i andra städer i Sverige.

Det skriver tidningen Expressen.

Just nu firas den judiska

högtiden chanukka.

