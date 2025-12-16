Sverige
Två poliser utanför Judiska museet i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT
Fler poliser vid judiska ställen
Sedan länge har poliserna
i Stockholm jobbat med
att skydda judiska ställen.
Men nu blir det ännu mer skydd.
Det berättar SVT.
Det beror på skjutningen
i Sydney i Australien.
Där var det två män
som dödade judar.
Judiska ställen som får skydd
kan vara judiska museer,
judiska skolor och judiska kyrkor,
synagogor, till exempel.
Det blir nu mer skydd
vid sådana ställen i Stockholm.
Men också i andra städer i Sverige.
Det skriver tidningen Expressen.
Just nu firas den judiska
högtiden chanukka.
8 SIDOR
Chanukka
- Chanukka är en högtid
i den judiska religionen.
Högtiden är i åtta dagar.
I år är chanukka mellan
den 14 december
och den 22 december.
- Festen finns för att minnas
när det judiska templet i Jerusalem
invigdes på nytt
för mer än två tusen år sedan.
- Varje dag under högtiden
tänds ett ljus i en stake för åtta ljus.
Ett nytt ljus tänds varje dag.
På sista dagen är alla ljusen tända.
- Det är en högtid för ljus och glädje.
Människor samlas
och äter mat och ger presenter.
- Ordet chanukka är
från språket hebreiska
och betyder ungefär invigning.
Information från Judiska församlingen i Stockholm
16 december 2025
