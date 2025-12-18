Hon får främlingars post

Ulla-Lena Lindqvist

har en sommarstuga

i byn Vidja utanför Stockholm.

Våren 2023 började

främlingars post dyka upp

i hennes brevlåda.

Posten var till olika personer.

Men alla hade adressen

till sommarstugans brevlåda.

– Det var mycket obehagligt.

Först blev jag rädd.

Sedan blev jag arg och ledsen,

säger hon.

Ulla-Lena Lindqvist upptäckte

att många hade använt hennes adress.

Totalt hade 90 personer gjort det.

Flera av Ulla-Lena Lindqvists

grannar har samma problem.

Någon säljer deras adresser.

Sedan åker en person

dit och hämtar posten.

Tidningen Hem och Hyra

har skrivit om det.

Det har tagit tid för

Ulla-Lena Lindqvist att få hjälp.

Posten har fortsatt att komma.

Nu har hon fått hjälp

att stämma staten.

Hennes jurist hoppas

att Ulla-Lena Lindqvist

kan få 25 tusen kronor

av staten i skadestånd.

Om de vinner i domstolen

hoppas de också att det kan hjälpa

andra med samma problem.

Varje år får Skatteverket

ungefär 20 tusen anmälningar

om fusk med adresser.

