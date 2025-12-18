Sverige

Hon står i en sal. Hon håller i ett papper.

Ulla-Lena Lindqvist har stämt staten. Foto: Jessica Gow/TT

Hon får främlingars post

Ulla-Lena Lindqvist
har en sommarstuga
i byn Vidja utanför Stockholm.

Våren 2023 började
främlingars post dyka upp
i hennes brevlåda.

Posten var till olika personer.
Men alla hade adressen
till sommarstugans brevlåda.

– Det var mycket obehagligt.
Först blev jag rädd.
Sedan blev jag arg och ledsen,
säger hon.

Ulla-Lena Lindqvist upptäckte
att många hade använt hennes adress.
Totalt hade 90 personer gjort det.

Flera av Ulla-Lena Lindqvists
grannar har samma problem.
Någon säljer deras adresser.
Sedan åker en person
dit och hämtar posten.
Tidningen Hem och Hyra
har skrivit om det.

Det har tagit tid för
Ulla-Lena Lindqvist att få hjälp.
Posten har fortsatt att komma.
Nu har hon fått hjälp
att stämma staten.

Hennes jurist hoppas
att Ulla-Lena Lindqvist
kan få 25 tusen kronor
av staten i skadestånd.

Om de vinner i domstolen
hoppas de också att det kan hjälpa
andra med samma problem.

Varje år får Skatteverket
ungefär 20 tusen anmälningar
om fusk med adresser.

8 SIDOR/TT

Så fuskar folk med adresser

  • I Sverige är det viktigt
    att ha en adress.
  • Det kallas att vara folkbokförd.
    Då vet myndigheter
    till vilken adress
    de ska skicka viktiga papper.
  • Din adress bestämmer också
    hur mycket skatt du ska betala.
  • Men en del fuskar
    med folkbokföringen.
  • De använder någon
    annans adress.
  • Då kan de lura myndigheterna.

18 december 2025

1 kommentar
  1. V skriver:
    18 december, 2025 kl. 12:34

    Det är obehagligt men usch .hoppas det ordnar sig för henne.

    Svara
