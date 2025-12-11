Man i Hörby släppt fri

I tisdags hittade poliserna

en kvinna och hennes barn.

De var döda.

De hittades i sitt hem

i Hörby i Skåne.

Poliserna tog fast en man.

De trodde att det var han

som hade dödat kvinnan och barnet.

Men det verkar inte vara så.

Nu är mannen släppt fri.

I stället tror poliserna

att kvinnan har dödat barnet

och sig själv.

Det säger åklagaren

Josefin Sävlund

som leder polisernas arbete.

