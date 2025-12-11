Sverige
Folk i Hörby tände ljus för de som dog. Foto: Johan Nilsson/TT
Man i Hörby släppt fri
I tisdags hittade poliserna
en kvinna och hennes barn.
De var döda.
De hittades i sitt hem
i Hörby i Skåne.
Poliserna tog fast en man.
De trodde att det var han
som hade dödat kvinnan och barnet.
Men det verkar inte vara så.
Nu är mannen släppt fri.
I stället tror poliserna
att kvinnan har dödat barnet
och sig själv.
Det säger åklagaren
Josefin Sävlund
som leder polisernas arbete.
8 SIDOR
11 december 2025
Vilken tragedi starsckars henne ,hon måste ha mått väldigt dåligt annars gör man inte så.vi måste vara mer hjälpsamma och förstående om vi har någon i närheten som mår dåligt psykiskt. Vila ifrid.