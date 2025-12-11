Sverige

Det ligger massor av ljuslyktor och blommor på marken.

Folk i Hörby tände ljus för de som dog. Foto: Johan Nilsson/TT

Man i Hörby släppt fri

I tisdags hittade poliserna
en kvinna och hennes barn.
De var döda.
De hittades i sitt hem
i Hörby i Skåne.

Poliserna tog fast en man.
De trodde att det var han
som hade dödat kvinnan och barnet.
Men det verkar inte vara så.
Nu är mannen släppt fri.

I stället tror poliserna
att kvinnan har dödat barnet
och sig själv.

Det säger åklagaren
Josefin Sävlund
som leder polisernas arbete.

8 SIDOR

11 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. ... skriver:
    11 december, 2025 kl. 14:16

    Vilken tragedi starsckars henne ,hon måste ha mått väldigt dåligt annars gör man inte så.vi måste vara mer hjälpsamma och förstående om vi har någon i närheten som mår dåligt psykiskt. Vila ifrid.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar