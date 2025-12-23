Mördare till fängelse för kvinnor

Förra året mördade en pappa

sina två barn.

Det hände i Södertälje.

Pappan blev straffad

med livstids fängelse.

Efter straffet har pappan

fått tillstånd av myndigheterna

att byta kön i sitt id-kort.

Pappan vill leva som kvinna.

Nu får pappan också byta

till ett fängelse för kvinnor.

I Sverige är kvinnor och män

på olika fängelser.

Det handlar om säkerhet.

Det har hänt tidigare

att män som vill leva som kvinnor

har fått byta till

ett fängelse för kvinnor.

Men i somras kom en ny lag

som gjorde det lättare

för människor

att byta kön i sitt id-kort.

Den kan också ha gjort

att det blir lättare

att byta fängelse

för en man som vill leva

som kvinna.

Många är kritiska

mot den nya lagen.

Det har också blivit bråk

mellan partierna i regeringen.

Kristdemokraterna vill

att lagen ska ändras.

Det vill också partiet

Sverigedemokraterna.

De samarbetar med regeringen.

Partiet Moderaterna i regeringen

har sagt ja till lagen.

Men politiker i partiet

vill nu att kvinnor i fängelser

ska få bättre skydd

så att de inte blir tvingade

att bo med personer

som är födda som män.

