Sverige
Fängelset Hinseberg för kvinnor. Det är inte klart vilket fängelse mördaren ska till. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Mördare till fängelse för kvinnor
Förra året mördade en pappa
sina två barn.
Det hände i Södertälje.
Pappan blev straffad
med livstids fängelse.
Efter straffet har pappan
fått tillstånd av myndigheterna
att byta kön i sitt id-kort.
Pappan vill leva som kvinna.
Nu får pappan också byta
till ett fängelse för kvinnor.
I Sverige är kvinnor och män
på olika fängelser.
Det handlar om säkerhet.
Det har hänt tidigare
att män som vill leva som kvinnor
har fått byta till
ett fängelse för kvinnor.
Men i somras kom en ny lag
som gjorde det lättare
för människor
att byta kön i sitt id-kort.
Den kan också ha gjort
att det blir lättare
att byta fängelse
för en man som vill leva
som kvinna.
Många är kritiska
mot den nya lagen.
Det har också blivit bråk
mellan partierna i regeringen.
Kristdemokraterna vill
att lagen ska ändras.
Det vill också partiet
Sverigedemokraterna.
De samarbetar med regeringen.
Partiet Moderaterna i regeringen
har sagt ja till lagen.
Men politiker i partiet
vill nu att kvinnor i fängelser
ska få bättre skydd
så att de inte blir tvingade
att bo med personer
som är födda som män.
8 SIDOR
23 december 2025
