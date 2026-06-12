Sverige
Flyktingar som kom till Sverige år 2015. Foto: Johan Nilsson/TT
Nya regler om asyl
Varje år kommer
människor på flykt
och söker skydd i EU.
De söker asyl.
Nu finns nya regler
om asyl och flyktingar.
De nya reglerna handlar
om flera saker.
Bland annat ska EU
få bättre kontroll
på människor
som vill in i EU.
- Fler ska lämna
fingeravtryck
och bli fotograferade.
Det gäller till exempel
även barn från sex år.
- Poliserna ska ta reda på
vem personen är.
- Myndigheter ska kolla
om personen är farlig.
De ska också kolla
personens hälsa.
Personer som söker skydd
ska också bo på
speciella boenden.
I Sverige kommer det
att bli sådana platser
i Malmö, Mölndal,
Märsta och Boden.
Reglerna gäller i hela EU
från den 12 juni.
Men i Sverige kan det
dröja en månad till.
Det beror på att lagar
för de nya reglerna
inte är klara ännu.
Reglerna har
fått mycket kritik.
Många i EUs riksdag
röstade nej till reglerna.
Det gjorde bland annat svenska
politiker från Miljöpartiet,
Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
12 juni 2026