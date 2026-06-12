Varje år kommer

människor på flykt

och söker skydd i EU.

De söker asyl.

Nu finns nya regler

om asyl och flyktingar.

De nya reglerna handlar

om flera saker.

Bland annat ska EU

få bättre kontroll

på människor

som vill in i EU.

Fler ska lämna

fingeravtryck

och bli fotograferade.

Det gäller till exempel

även barn från sex år.

fingeravtryck och bli fotograferade. Det gäller till exempel även barn från sex år. Poliserna ska ta reda på

vem personen är.

vem personen är. Myndigheter ska kolla

om personen är farlig.

De ska också kolla

personens hälsa.

Personer som söker skydd

ska också bo på

speciella boenden.

I Sverige kommer det

att bli sådana platser

i Malmö, Mölndal,

Märsta och Boden.

Reglerna gäller i hela EU

från den 12 juni.

Men i Sverige kan det

dröja en månad till.

Det beror på att lagar

för de nya reglerna

inte är klara ännu.

Reglerna har

fått mycket kritik.

Många i EUs riksdag

röstade nej till reglerna.

Det gjorde bland annat svenska

politiker från Miljöpartiet,

Vänsterpartiet

och Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT