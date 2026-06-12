Sverige

Bilden är tagen vid en tågstation. Människor går uppför en trappa. Längst upp i trappan står poliser.

Flyktingar som kom till Sverige år 2015. Foto: Johan Nilsson/TT

Nya regler om asyl

Varje år kommer
människor på flykt
och söker skydd i EU.
De söker asyl.

Nu finns nya regler
om asyl och flyktingar.
De nya reglerna handlar
om flera saker.

Bland annat ska EU
få bättre kontroll
på människor
som vill in i EU.

  • Fler ska lämna
    fingeravtryck
    och bli fotograferade.
    Det gäller till exempel
    även barn från sex år.
  • Poliserna ska ta reda på
    vem personen är.
  • Myndigheter ska kolla
    om personen är farlig.
    De ska också kolla
    personens hälsa.

Personer som söker skydd
ska också bo på
speciella boenden.

I Sverige kommer det
att bli sådana platser
i Malmö, Mölndal,
Märsta och Boden.

Reglerna gäller i hela EU
från den 12 juni.

Men i Sverige kan det
dröja en månad till.
Det beror på att lagar
för de nya reglerna
inte är klara ännu.

Reglerna har
fått mycket kritik.

Många i EUs riksdag
röstade nej till reglerna.
Det gjorde bland annat svenska
politiker från Miljöpartiet,
Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

12 juni 2026

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