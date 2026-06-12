Han fick ett riktigt jobb

Det är morgon

på hotellet And i Stockholm.

Benji Balsom plockar bort muggar

från borden i restaurangen.

– Det är toppen att jobba, säger han.

Han är 28 år.

Han har funktionsnedsättningen

Downs syndrom.

Han gick i anpassad skola.

Ungefär hälften av eleverna

som gått i anpassad skola

fortsätter sedan på

en daglig verksamhet.

Det ville inte Benji Balsom.

Han ville ha ett riktigt jobb.

Men att få ett riktigt jobb var svårt.

Genom föreningen

Arbetskamrater fick han hjälp.

Nu har han jobbat

på hotellet i nästan två år.

Han jobbar inte full tid.

Han jobbar 60 procent.

Ibland jobbar han mer

om det behövs extra personal.

– Jag vill jobba mer

och tycker om att jobba.

Jag känner mig trygg här, säger han.

Han får en vanlig lön på jobbet.

Hotellet får hjälp med lönen

genom bidrag, lönebidrag.

Han sparar så mycket

av lönen som han kan.

Drömmen är

att köpa en husbil.

– Jag vill åka till

Italien eller Danmark.

Jag vill myspysa, säger han.

Men det blir inte i sommar.

Han måste tjäna mer pengar först.

Precis som alla andra

har han rätt till semester.

I sommar ska han vara ledig

från jobbet i två veckor.

– Jag ska bada

och spela basket och spela golf,

säger Benji Balsom.

Raymond Almert

är chef på hotell And.

Han hoppas att fler chefer

ska ordna jobb till personer

med funktionsnedsättning.

– De flesta tror nog

att det är svårare

än vad det är,

säger Raymond Almert.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR