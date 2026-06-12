Sverige
Benji Balsom. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Han fick ett riktigt jobb
Det är morgon
på hotellet And i Stockholm.
Benji Balsom plockar bort muggar
från borden i restaurangen.
– Det är toppen att jobba, säger han.
Han är 28 år.
Han har funktionsnedsättningen
Downs syndrom.
Han gick i anpassad skola.
Ungefär hälften av eleverna
som gått i anpassad skola
fortsätter sedan på
en daglig verksamhet.
Det ville inte Benji Balsom.
Han ville ha ett riktigt jobb.
Men att få ett riktigt jobb var svårt.
Genom föreningen
Arbetskamrater fick han hjälp.
Nu har han jobbat
på hotellet i nästan två år.
Han jobbar inte full tid.
Han jobbar 60 procent.
Ibland jobbar han mer
om det behövs extra personal.
– Jag vill jobba mer
och tycker om att jobba.
Jag känner mig trygg här, säger han.
Han får en vanlig lön på jobbet.
Hotellet får hjälp med lönen
genom bidrag, lönebidrag.
Han sparar så mycket
av lönen som han kan.
Drömmen är
att köpa en husbil.
– Jag vill åka till
Italien eller Danmark.
Jag vill myspysa, säger han.
Men det blir inte i sommar.
Han måste tjäna mer pengar först.
Precis som alla andra
har han rätt till semester.
I sommar ska han vara ledig
från jobbet i två veckor.
– Jag ska bada
och spela basket och spela golf,
säger Benji Balsom.
Raymond Almert
är chef på hotell And.
Han hoppas att fler chefer
ska ordna jobb till personer
med funktionsnedsättning.
– De flesta tror nog
att det är svårare
än vad det är,
säger Raymond Almert.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Få med IF har jobb
- Personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF,
har samma rätt
att ha ett jobb som alla andra.
- Personer med IF
brukar gå i anpassad skola.
- Färre än hälften av alla
som har gått i anpassad skola
har ett riktigt jobb.
De flesta är i stället
på en daglig verksamhet.
Många gör inget alls.
- En förening som heter
Arbetskamrater
vill hjälpa personer
med IF att få jobb.
Deras sajt på internet
ska få företag
och folk som söker jobb
att hitta varandra.
12 juni 2026
Det är fantastiskt, tack till alla företag som ger personer med IF en bra chans att bli mer självständiga och kan känna sig trygga 😍
Jag har funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar. Men jag mår väldigt dåligt att arbetsträna , att är skadligt för min hälsa (sover mindre och äter för lite). Jag hoppas att jag får sjukersättning. Psykiatrin tar inte seriöst pga autism, fast jag har bipolär sjukdom.
Jag vill bara säga inte alla med funktionsnedsättning kan jobba.
🙂