Trump säger olika saker

USAs ledare Donald Trump

säger att kriget med Iran är slut.

Han säger att USA och Iran

är överens om fred.

Men Iran säger att det är fel.

Donald Trump har sagt

många olika saker om kriget.

För några dagar sedan

sa han också att fred var nära.

Men efter det gjorde USA

flera attacker mot Iran.

I början av april sa USA

och Iran att det skulle

vara paus i kriget.

Ändå har attackerna fortsatt

från båda länderna.

Donald Trump har sagt

olika saker om varför USA

startade krig mot Iran.

Han har sagt att han ville

få bort regeringen i Iran.

Han har sagt att han ville

förstöra Irans militärer och vapen.

Nu säger Trump mest

att han vill stoppa Iran

från att ha kärnvapen.

USA och Iran hade tidigare

bestämt att Iran

inte ska ha kärnvapen.

De hade ett avtal om det.

Men Donald Trump

tog bort det avtalet.

8 SIDOR/TT