Världen

Han sitter i en fåtölj och pratar. Han har kostym och röd slips.

Donald Trump är ledare i USA. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

Trump säger olika saker

USAs ledare Donald Trump
säger att kriget med Iran är slut.
Han säger att USA och Iran
är överens om fred.
Men Iran säger att det är fel.

Donald Trump har sagt
många olika saker om kriget.

För några dagar sedan
sa han också att fred var nära.
Men efter det gjorde USA
flera attacker mot Iran.

I början av april sa USA
och Iran att det skulle
vara paus i kriget.
Ändå har attackerna fortsatt
från båda länderna.

Donald Trump har sagt
olika saker om varför USA
startade krig mot Iran.

Han har sagt att han ville
få bort regeringen i Iran.
Han har sagt att han ville
förstöra Irans militärer och vapen.

Nu säger Trump mest
att han vill stoppa Iran
från att ha kärnvapen.

USA och Iran hade tidigare
bestämt att Iran
inte ska ha kärnvapen.
De hade ett avtal om det.
Men Donald Trump
tog bort det avtalet.

8 SIDOR/TT

12 juni 2026

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8 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    12 juni, 2026 kl. 09:46

    Han blev konstigt…😔😠

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  2. Andreas skriver:
    12 juni, 2026 kl. 10:09

    Mina fonder rasar på grund av tramp.

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  3. Juno skriver:
    12 juni, 2026 kl. 10:46

    Trump är galen och helt inkompetent att vara president, han är en fara för hela världen😠

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  4. UA skriver:
    12 juni, 2026 kl. 12:41

    Sluta snacka om Iran Trump. Det var du som började kriget.

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  5. Tove skriver:
    12 juni, 2026 kl. 13:03

    Donald Trump Bara Ljuger 😠

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  6. Hubert Berghaus skriver:
    12 juni, 2026 kl. 14:13

    När vi ser på filmer där barnsligt naiva monarker trampar på sina undersåtar, säger vi: ”Tur att vi lever i en upplyst demokrati.” Jaså? Vi är fortfarande en flock lydiga får.

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  7. Maja skriver:
    12 juni, 2026 kl. 16:00

    Hej Milena!

    Hur mår du?

    Du skriver inte så mycket.

    Har det hänt någonting?

    Jag hoppas du får en riktig fin helg!💕

    Svara
  8. MILENA LUISA skriver:
    12 juni, 2026 kl. 16:19

    MAJA-jag undrade vad hände med dig! Vad bra att du skrev! Vad kan man skriva under alla de ”underbara” nyheterna? Jag är trött-jag var förkyld lite-men idag jag promenerade ute-det var härlig väder och jag är glad att det är fredag eftersom imorgom läser jag inte 8 sidor!

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