Vardags
Gabriel Gudmundsson är med i Sveriges lag i VM. En kvinna som sover. Foton: Alberto Saiz/AP/TT och Naina Helén Jåma/TT
Så orkar du VM
Nu är det VM
i fotboll för herrar.
Matcherna är i USA,
Kanada och Mexiko.
De länderna är efter oss i tid.
Därför blir matcherna
ofta väldigt sent på natten
eller tidigt på morgonen
för oss i Sverige.
Till exempel är Sveriges
första match i VM
klockan fyra på
morgonen, svensk tid.
Därför blir det svårt
för människor som vill se
matcherna direkt när de spelas.
Det är svårt att hålla sig vaken.
Men det finns tips.
Nyhetsbyrån TT
har pratat med
forskaren Maria Nordin.
Hon har flera tips.
• Drick inte öl
och ät inte chips och godis.
Då sover du sämre.
Du kommer behöva sömn
för att orka fler matcher.
Det är bra att dricka vatten.
• Gör ingen hård träning
dagen efter en match
som var på en konstig tid.
Lätt träning går bra.
• Om du är en person
som har lätt att
vara vaken på kvällar,
var då vaken hela natten.
Om du blir trött på kvällar,
då kan du sova en liten stund
innan matchen.
• Om du hållit dig vaken,
försök att inte dricka kaffe.
Men om du går upp
tidigt för en match
kan en kopp kaffe vara bra.
• Om du vill sova lite på dagen,
sov då max en halvtimme.
• Kom ihåg att göra
rutinerna som vanligt,
som att äta frukost.
En dusch kan vara bra
för att komma i gång
på morgonen.
• Var beredd på att du
kommer att vara trött
dagen efter matchen.
MARTIN HANBERG OCH TT
12 juni 2026
Sveriges match mot Tunisien, man måste sova och vakna väldigt tidigt om man ska göra det smart. Sveriges match mot Japan, dela sömnen i två delar (som det gjordes förr i tiden).
Bara en tanke. Men jag har bipolär sjukdom så det är inte rekommenderat.
Jag hoppas det går se repris för de som inte kan titta det på natten. ❤
😊😎