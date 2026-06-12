Så orkar du VM

Nu är det VM

i fotboll för herrar.

Matcherna är i USA,

Kanada och Mexiko.

De länderna är efter oss i tid.

Därför blir matcherna

ofta väldigt sent på natten

eller tidigt på morgonen

för oss i Sverige.

Till exempel är Sveriges

första match i VM

klockan fyra på

morgonen, svensk tid.

Därför blir det svårt

för människor som vill se

matcherna direkt när de spelas.

Det är svårt att hålla sig vaken.

Men det finns tips.

Nyhetsbyrån TT

har pratat med

forskaren Maria Nordin.

Hon har flera tips.

• Drick inte öl

och ät inte chips och godis.

Då sover du sämre.

Du kommer behöva sömn

för att orka fler matcher.

Det är bra att dricka vatten.

• Gör ingen hård träning

dagen efter en match

som var på en konstig tid.

Lätt träning går bra.

• Om du är en person

som har lätt att

vara vaken på kvällar,

var då vaken hela natten.

Om du blir trött på kvällar,

då kan du sova en liten stund

innan matchen.

• Om du hållit dig vaken,

försök att inte dricka kaffe.

Men om du går upp

tidigt för en match

kan en kopp kaffe vara bra.

• Om du vill sova lite på dagen,

sov då max en halvtimme.

• Kom ihåg att göra

rutinerna som vanligt,

som att äta frukost.

En dusch kan vara bra

för att komma i gång

på morgonen.

• Var beredd på att du

kommer att vara trött

dagen efter matchen.

MARTIN HANBERG OCH TT