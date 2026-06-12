Kultur
Hanna Friberg. Foto: Claudio Bresciani/TT
Thomas Stenström. Foto: Claudio Bresciani/TT
Brandsta City Släckers. Foto: Claudio Bresciani/TT
Magnus Uggla. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Markoolio. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Julia Glenmark, Kid Eriksson från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Foto: Jessica Gow/TT
Bolaget. Foto: Pontus Lundahl/TT
Björnzone. Foto: Claudio Bresciani/TT
Den nya Fröken Snusk längst till höger. Foto: Pontus Lundahl/TT
Dani M år 2016. Foto: Anders Wiklund/TT
Henrik och Tom Ljungqvist är gruppen Jung. Foto: Claudio Bresciani/TT
Många låtar till VM
När det är VM i fotboll
finns det alltid artister
som vill göra låtar till VM.
Till årets VM
är det ovanligt många
låtar från svenska artister.
8 Sidor har gjort
en lista med låtarna.
Om du klickar
på låtarnas namn
kommer du till Youtube
och kan höra dem.
• Thomas Stenström
sjunger låten Leva för alltid.
Det är det svenska
lagets egen låt.
• Brandsta City Släckers
gör låten All in för Sverige.
• Magnus Uggla
sjunger låten VM-guld.
• Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg
gör låten Kanna på.
• Tjuvjakt, Simon Strömstedt
och Julia Glenmark sjunger
När vi gräver guld i USA.
• Bolaget gör låten
Det ligger nåt i luften.
• Björnzone sjunger låten
All of my heart.
• Den nya Fröken Snusk
gör låten Vi är gul och blå.
• Dani M har låten
Nya Sverige 2026.
• Jung sjunger låten
World cup baby.
• Dödens Grupp
gör låten G som i Graham.
• Hanna Friberg har gjort låten
När vi letar män i USA.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Har du hört fler låtar till VM?
Vilken av låtarna är bäst?
Skriv gärna en kommentar!
12 juni 2026
Arvingarna igult och blått