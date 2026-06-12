Många låtar till VM

När det är VM i fotboll

finns det alltid artister

som vill göra låtar till VM.

Till årets VM

är det ovanligt många

låtar från svenska artister.

8 Sidor har gjort

en lista med låtarna.

Om du klickar

på låtarnas namn

kommer du till Youtube

och kan höra dem.

• Thomas Stenström

sjunger låten Leva för alltid.

Det är det svenska

lagets egen låt.

• Brandsta City Släckers

gör låten All in för Sverige.

• Magnus Uggla

sjunger låten VM-guld.

• Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg

gör låten Kanna på.

• Tjuvjakt, Simon Strömstedt

och Julia Glenmark sjunger

När vi gräver guld i USA.

• Bolaget gör låten

Det ligger nåt i luften.

• Björnzone sjunger låten

All of my heart.

• Den nya Fröken Snusk

gör låten Vi är gul och blå.

• Dani M har låten

Nya Sverige 2026.

• Jung sjunger låten

World cup baby.

• Dödens Grupp

gör låten G som i Graham.

• Hanna Friberg har gjort låten

När vi letar män i USA.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Har du hört fler låtar till VM?

Vilken av låtarna är bäst?

Skriv gärna en kommentar!