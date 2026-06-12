Kultur

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    Hanna Friberg. Foto: Claudio Bresciani/TT

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    Thomas Stenström. Foto: Claudio Bresciani/TT

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    Brandsta City Släckers. Foto: Claudio Bresciani/TT

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    Magnus Uggla. Foto: Fredrik Sandberg/TT

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    Markoolio. Foto: Jonas Ekströmer/TT

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    Julia Glenmark, Kid Eriksson från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Foto: Jessica Gow/TT

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    Bolaget. Foto: Pontus Lundahl/TT

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    Björnzone. Foto: Claudio Bresciani/TT

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    Den nya Fröken Snusk längst till höger. Foto: Pontus Lundahl/TT

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    Dani M år 2016. Foto: Anders Wiklund/TT

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    Henrik och Tom Ljungqvist är gruppen Jung. Foto: Claudio Bresciani/TT

Många låtar till VM

När det är VM i fotboll
finns det alltid artister
som vill göra låtar till VM.

Till årets VM
är det ovanligt många
låtar från svenska artister.

8 Sidor har gjort
en lista med låtarna.

Om du klickar
på låtarnas namn
kommer du till Youtube
och kan höra dem.

• Thomas Stenström
sjunger låten Leva för alltid.
Det är det svenska
lagets egen låt.

• Brandsta City Släckers
gör låten All in för Sverige.

• Magnus Uggla
sjunger låten VM-guld.

• Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg
gör låten Kanna på.

• Tjuvjakt, Simon Strömstedt
och Julia Glenmark sjunger
När vi gräver guld i USA.

• Bolaget gör låten
Det ligger nåt i luften.

• Björnzone sjunger låten
All of my heart.

• Den nya Fröken Snusk
gör låten Vi är gul och blå.

• Dani M har låten
Nya Sverige 2026.

• Jung sjunger låten
World cup baby.

• Dödens Grupp
gör låten G som i Graham.

• Hanna Friberg har gjort låten
När vi letar män i USA.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Har du hört fler låtar till VM?
Vilken av låtarna är bäst?
Skriv gärna en kommentar!

12 juni 2026

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1 kommentar
  1. Micke Almgren Svärd skriver:
    12 juni, 2026 kl. 15:45

    Arvingarna igult och blått

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