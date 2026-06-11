Världen

En gripklo håller i ett ben från ett skelett. Det ligger på havets botten.

En arm från en kinesisk ubåt tar tag i ett ben från en död val. Foto: AP/TT

Stor grav för valar hittad

Forskare har hittat
världens största grav för valar.
På platsen finns skelett
från flera hundra döda valar.

Graven är på botten
av havet Indiska oceanen
nära Australien.
Den finns på
flera tusen meters djup.

Valarna har
legat där länge.
Deras skelett har
blivit sten, fossiler.

En av de döda valarna
kan vara över fem miljoner år.

Det berättar forskare
från Kina i tidningen Nature.
Det var de som hittade graven.

Graven är som
en djup ficka på botten.
Saker som sjunker hamnar där.

Forskarna tror att det är därför
så många döda valar
har samlats på samma plats.

8 SIDOR/TT

11 juni 2026

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2 kommentarer
  1. v skriver:
    11 juni, 2026 kl. 13:02

    mycket intressant artikel. 😊😊😍

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  2. random skriver:
    11 juni, 2026 kl. 13:48

    rip valarna😢

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