Stor grav för valar hittad

Forskare har hittat

världens största grav för valar.

På platsen finns skelett

från flera hundra döda valar.

Graven är på botten

av havet Indiska oceanen

nära Australien.

Den finns på

flera tusen meters djup.

Valarna har

legat där länge.

Deras skelett har

blivit sten, fossiler.

En av de döda valarna

kan vara över fem miljoner år.

Det berättar forskare

från Kina i tidningen Nature.

Det var de som hittade graven.

Graven är som

en djup ficka på botten.

Saker som sjunker hamnar där.

Forskarna tror att det är därför

så många döda valar

har samlats på samma plats.

8 SIDOR/TT