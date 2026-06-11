Världen

En bild från luften som visar en stad. En byggnad har blivit bombad.

USA har bombat den iranska ön Qeshm. Bilden är från april. Foto: Asghar Besharati/AP/TT

Mer krig mellan USA och Iran

Det är mer krig
mellan USA och Iran.
Länderna har bombat
på natten till torsdag.

USA har bombat
flera platser i Iran.

En av USAs bomber
kan ha förstört byggnader
där det finns vatten
som vanligt folk i Iran
ska ha att dricka.
Det skriver tidningen
The New York Times.

Iran svarade med
att bomba platser
i länderna Bahrain,
Kuwait och Jordanien
där det finns
amerikanska militärer.

Iran säger att de nu
har stängt det viktiga
sundet Hormuz.
Inga båtar får åka där.
Men USA säger
att sundet är öppet.

Det var i februari
som USA och Israel
började kriga mot Iran.

8 SIDOR/TT

11 juni 2026

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3 kommentarer
  1. Anynom skriver:
    11 juni, 2026 kl. 10:21

    Vem vinner?vem har rädd?💔💔 varför de attker varandra.vem drabar vem betalar.

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  2. Jona skriver:
    11 juni, 2026 kl. 11:03

    USA och Israel måste i alla fall acceptera vapenvila – hela världen drabbas av den både idioterna Trump och Netanjahu, på det sätt vill Iran aldrig sluta att kämpa och det blir ingen fred 😢

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  3. Vinne skriver:
    11 juni, 2026 kl. 12:52

    Vad har kriget med Hormuzsundet att göra? Öppna den

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