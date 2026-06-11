Det är mer krig

mellan USA och Iran.

Länderna har bombat

på natten till torsdag.

USA har bombat

flera platser i Iran.

En av USAs bomber

kan ha förstört byggnader

där det finns vatten

som vanligt folk i Iran

ska ha att dricka.

Det skriver tidningen

The New York Times.

Iran svarade med

att bomba platser

i länderna Bahrain,

Kuwait och Jordanien

där det finns

amerikanska militärer.

Iran säger att de nu

har stängt det viktiga

sundet Hormuz.

Inga båtar får åka där.

Men USA säger

att sundet är öppet.

Det var i februari

som USA och Israel

började kriga mot Iran.

8 SIDOR/TT